Цунами помогна за гръмка победа на Ъгдър

  • 3 фев 2026 | 21:34
  • 1079
  • 1
Бившият защитник на Левски Цунами имаше дейно участие при победата на Ъгдър с 6:0 над Анталияспор в среща от 3-тия кръг в груповата фаза на турнира за Купата на Турция. Бразилецът започна като титуляр и остана на терена само до почивката, но се отече с асистенция за един от головете на домакините.

За втородивизионния тим блеснаха и други футболисти, подвизавали се в България. Резултата откри бившият бранител на Ботев (Пловдив) Антоан Конте, който след това вкара още един гол. Във вратата на гостите се разписа и миналият за кратко през Кудогорец Дорин Ротариу.

Ъгдър заема 4-то място в група "В" с 4 точки, а лидер в нея е Самсунспор, който победи с 2:0 Бодрумспор и събра пълен актив от 9 точки.

В група "А" води Трабзонспор с 6 точки. Днес отборът от черноморския град срази с 3:0 гостуващия Фетиеспор. В другата среща от същата група Ризеспор победи с 1:0 Бейоглу Йени Чаршъ.

