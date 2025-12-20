Тиаго Силва подписа с Порто

Порто подписа с бившия капитан на бразилския национален отбор Тиаго Силва. За последно 41-годишният футболист носеше екипа на Флуминензе, но преди дни прекрати договора си.

С този си ход централният защитник иска да е по-близо до семейството си, което живее в Европа.

Famiglia Portista, o Thiago Silva é um de nós 💙#SeguimosJuntos pic.twitter.com/xCQOYtnuob — FC Porto (@FCPorto) December 20, 2025

Интересното е, че преди 21 години Тиаго Силва вече веднъж подписа с Порто, но тогава не изигра нито един мач за мъжкия тим, след което премина в Динамо (Москва)

В дългата си кариера бразилецът спечели Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство на ФИФА с тима на Челси, където игра от 2020 до 2024 година. Преди да се присъедини към Челси, той беше в Пари Сен Жермен, Милан и бразилските клубове Жувентуде и Флуминензе. Той е седемкратен шампион на Италия и седемкратен шампион на Франция. С бразилския национален отбор Силва спечели Копа Америка (2019) и Купата на конфедерациите (2013). Той е сребърен (2012) и бронзов (2008) олимпийски медалист, припомня БТА.