Издънка на Спортинг срещу последния почти прати титлата на “До Драгао”

Порто почти сигурно си гарантира титлата в Лига Португал, след като в късните часове на вчерашния 26-и април (неделя) победи като гост Ещрела Амадора с 2:1 в среща от 31-вия кръг на шампионата. Дениз Гюл вкара и двете попадения за “драконите” в 17-ата и 24-ата минути, като първото от тях дойде след точно изпълнена дузпа, а след почивката Джоване Кабрал върна един гол в 79-ата минута.

Deniz, Deniz Gul ⚽🎶 pic.twitter.com/67eaMV2kD7 — FC Porto (@FCPorto) April 26, 2026

Това даде аванс от цели 11 точки на Порто на върха преди късния мач на преследвача Спортинг (Лисабон), който стартираше от третото място заради отложената си среща по-рано през сезона покрай европейската кампания. “Лъвовете” имаха наглед повече от лесна задача в гостуването на последния в класирането АФС, който вече няма шанс да се спаси.

Столичният тим първоначално направи необходимото, за да тръгне към победата и да продължи да поддържа темпото в битката за титлата, след като Рафаел Нел откри резултата в 47-ата минута. Около час след началото обаче лисабонци сами се саботираха, тъй като направиха дузпа в полза на съперника и Педро Лима изравни от бялата точка в 66-ата минута, а до края така и не бе възвърната преднината.

При това положение Спортинг има илюзорни шансове да спечели титлата за трети пореден сезон, тъй като “лъвовете” имат четири мача на разположение да обърнат разликата от 10 точки на върха в полза на Порто, който пък има три срещи да изиграе в остатъка от кампанията и трябва да спечели само един от тях, за да се поздрави със златните медали.

Освен това е много вероятно Спортинг да пропусне и Шампионската лига, тъй като Бенфика взе своя мач от кръга и води с три точки в битката за второто място.

Разгром запази Бенфика на второто място

Разбира се, все още действащите шампиони са на полпозишън, тъй като имат среща в запас.