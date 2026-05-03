  3. В Порто посветиха титлата на покойния си капитан от времето на Моуриньо

  3 май 2026 | 12:47
Треньорът на Порто Франческо Фариоли е усетил духа на покойния защитник Жорже Коща с отбора, който спечели титлата в португалското футболно първенство за 31-ви път.

И Португалия е "синя"! Порто направи каквото трябваше, Фариоли най-накрая вдигна трофей

След домакинска победа с 1:0 срещу Алверка в събота, клубът от Северна Португалия вече не може да бъде настигнат от големия си съперник Бенфика два мача преди края на сезона.

Бившият капитан Коща, който помогна на клуба да вдигне Шампионската лига под ръководството на Жозе Моуриньо през 2004-а, почина на 53-годишна възраст точно преди началото на кампанията, след като получи сърдечен удар на тренировъчната база на клуба. Той беше директор по футболните въпроси в Порто.

„Това е истинско влакче на ужасите от емоции. Сега трябва да се опитам да се отпусна малко, тъй като бях напълно фокусиран върху играта до последната минута“, каза Фариоли пред медии. „Жорже Коста направи някои ключови намеси в защита. Толкова съм щастлив за всички - за този отбор, за всички, които работят в клуба, за президента, за Жорже Коща и за всички хора, които заслужават такава вечер след толкова години без титла“, добави той.

