Президенът на Порто разкри дали е възможно клубът да подпише с Левандовски

Слухът, свързващ нападателя на Барселона Роберт Левандовски с Порто, беше коментиран от президента на португалския шампион Андре Вилаш-Боаш, който, въпреки че беше поласкан от връзката на клуба с една от звездите на световния футбол, не закъсня да даде „доза реалност“ относно финансовото състояние на „драконите“.

„За нас е гордост, че Порто е свързан с футболна легенда като Левандовски“, започна шефът на „синьо-белите“, преди да обясни защо сделката не е нищо повече от мираж: „Очевидно, както можете да си представите, финансовите разходи за играч от такъв мащаб са извън възможностите на Порто. Това е първото нещо, което ми се струва ясно.“ С трима поляци вече в състава – любопитен факт, който е привлякъл медийното внимание на „До Драгао“ – Вилаш-Боаш призна тежестта на тази връзка, но подчерта, че икономическата бариера е непреодолима. „Имаме трима поляци в отбора, което е голямата ни атракция в момента, но играч като Левандовски е напълно извън финансовите възможности на Порто“, категорично заяви той.

🚨❌ FC Porto president André Villas Boas denies reports on Robert Lewandowski: “As you can imagine, it’s financially impossible for us even to think about Lewandowski”. pic.twitter.com/xDr1piVyTT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026

Едно от най-изявените имена при спечелването на титлата беше това на Виктор Фрохолд и Вилаш-Боаш не крие, че европейският интерес е реалност, която трудно може да бъде пренебрегната. Въпреки това, вярата в оставането на датския национал е пълна. „Той е много търсен играч, може би един от кандидатите за играч на годината и изключително важен за отбора“, призна президентът, потвърждавайки задкулисните контакти: „Не отричам, че неговият агент е споделил с мен голяма част от интереса, който съществува от други европейски клубове. Във всеки случай, Фрохолд беше много ясен относно бъдещето си с Порто и ние разчитаме на него.“

Въпреки това, той напомни, че управлението на състава винаги ще отчита финансовото здраве на клуба, признавайки, че португалските клубове страдат от проблеми с касата: „Няма да ви крия, че може да има промени, но основната идея е да запазим най-важните играчи.“ Относно ситуацията със Секо Фофана и Терем Мофи, които са под наем, и Тиаго Силва и Люк де Йонг, които имат опция за още една година, АВБ остави всичко отворено: „Това са решения, които зависят от треньора до края на май. За играчите, които са под наем в Порто, и за други футболисти, за които могат да бъдат активирани опции, имаме срок до 31 май за окончателно решение. Следователно, треньорът ще реши и след това, разбира се, ще бъде съобщено на всички.“

Снимки: Imago