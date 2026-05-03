  3. И Португалия е "синя"! Порто направи каквото трябваше, Фариоли най-накрая вдигна трофей

  • 3 май 2026 | 00:38
Порто спечели титлата в Лига Португал! Това стана факт, след като "драконите" победиха с минималното 1:0 тима на Алверка в срещата от 32-рия кръг на шампионата и се поздравиха с трофея. При два оставащи мача те вече са недостижими на върха с аванс от 9 точки пред втория Бенфика, който по-рано днес също помогна на вечния си съперник в битката за златните медали, стигайки до 2:2 срещу Фамаликао.

Така Порто се нуждаеше от само точка при домакинството си на Алверка, но все пак 30-годишният поляк Ян Беднарек вкара попадение в 40-ата минута на двубоя, което направи празненствата на "До Драгао" още по-вълнуващи. Самата победа можеше да бъде и по-убедителна, тъй като малко преди гола в 25-ата минута Якуб Кивиор също прати топката във вратата на съперника, но попадението не бе зачетено заради игра с ръка.

Този успех прекрати двугодишната доминация на Спортинг (Лисабон), който триумфира последователно в шампионата през сезоните 2023/2024 и 2024/2025, докато за Порто титлата е първа от 2021/2022 насам.

За старши треньора на отбора Франческо Фариоли пък успехът слага край на един много тежък период в кариерата му. Миналата година той стана печално известен, бидейки начело именно на онзи Аякс, който пропиля 9 точки аванс пред ПСВ Айндховен в нидерландската Ередивизи, а през последния месец "драконите" отпаднаха последователното от Лига Европа и турнира за Купата на Португалия. Така "черните облаци" отново бяха напът да надвиснат над главата на младия италиаснки специалист, който обаче задържа курса в португалския шампионат и изведе Порто до титлата, както и гарантира за отбора директно класиране в основната схема на Шампионската лига.

