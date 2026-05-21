Садио Мане и Калиду Кулибали са с повиквателни за Сенегал за Мондиал 2026

Селекционерът на Сенегал Папе Тиау обяви окончателния списък от 26-има футболисти, на които ще разчита за Мондиал 2026, където тимът ще играе с Франция, Норвегия и Ирак. Преди началото на Световно първенство финалистът в тазгодишната Купата на африканските нации ще изиграе контроли срещу съдомакина САЩ и Саудитска Арабия.

Макар и да играят именно в първенството на арабската страна, звездата на отбора Садио Мане и капитанът Калиду Кулибали очаквано са сред тези, които са получили повиквателни. Сред останалите по-известни имена в състава на Сенегал са Едуар Менди, Идриса Гей, Пап Гей, Асане Диао, Николас Джаксън и Исмаила Сар. За сметка на това сред пренебрегнатите от Тиау играчи са Маланг Сар, Булае Диа, Хабиб Диало и Абду Диало.

Снимки: Imago

