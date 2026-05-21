Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

Ал-Насър е новият шампион на Саудитска Арабия, а Кристиано Роналдо добави още един трофей към пребогатата си колекция. Португалската суперзвезда вкара два гола за разгромната победа с 4:1 над Дамак в последния кръг от сезона в СПЛ и изведе тима от Рияд до първа титла от 2019 година.

Ал-Насър нямаше право на грешка, след като в предишния си мач по изключително драматичен начин изпусна трите точки срещу прекия си конкурент Ал-Хилал с автогол в добавеното време на вратаря Бенто. Днес и двата тима спечелиха двубоите си, което беше напълно достатъчно на Кристиано и компания да ликуват.

Ал-Насър събра 86 точки, а АЛ-Хилал остана втори с 84, след минимален успех с 1:0 над Ал-Файха. Третото място е за Ал-Ахли, а четвъртата квота за основната фаза на Азиатска Шампионска лига стана притежание на Ал-Кадисия. Ал-Итихад финишира пети и ще играе в квалификациите за участие в турнира.

Голмайстор на сезона стана Хулиан Киньонес от Ал-Кадисия. Мексиканецът заби 33 попадения, а с едно по-малко реализира звездата на Ал-Ахли Айвън Тони. Кристиано Роналдо се нареди трети при стрелците с 28 точни изстрела.

За Кристиано това беше първи трофей на клубно ниво от 2021 година, когато вдигна Купата на Италия с Ювентус. В този период той триумфира и в Лигата на нациите с националния отбор на Португалия.

Ал-Насър вече има 11 шампионски титли. С повече в исторически план са Ал-Хилал (21) и Ал-Итихад (14), които доминираха в първенството през последните 7 години.

Решаващият мач беше труден за Ал-Насър до почивката. Стражът на Дамак Кевин направи наколко важни спасявания, но и не пропускаше при всяка възможност да бави играта. Садио Мане се размина с гола от добра позиция, а старши треньорът на домакините Жорже Жезус трудно сдържаше нервите си и Кристиано Роналдо трябваше да го успокоява.

В 34-тата минута Жоао Феликс центрира от корнер и оставеният непокрит около точката на дузпата Мане откри резултата с глава. Това попадение прати Дамак в зоната на изпадащите и тимът започна да действа малко по-активно, но до края на полувремето не създаде сериозни опасности пред Бенто.