Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ал-Насър
  3. Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

  • 21 май 2026 | 22:56
  • 4674
  • 10
Неподражаемият Кристиано Роналдо короняса Ал-Насър

Ал-Насър е новият шампион на Саудитска Арабия, а Кристиано Роналдо добави още един трофей към пребогатата си колекция. Португалската суперзвезда вкара два гола за разгромната победа с 4:1 над Дамак в последния кръг от сезона в СПЛ и изведе тима от Рияд до първа титла от 2019 година.

Ал-Насър нямаше право на грешка, след като в предишния си мач по изключително драматичен начин изпусна трите точки срещу прекия си конкурент Ал-Хилал с автогол в добавеното време на вратаря Бенто. Днес и двата тима спечелиха двубоите си, което беше напълно достатъчно на Кристиано и компания да ликуват.

Ал-Насър събра 86 точки, а АЛ-Хилал остана втори с 84, след минимален успех с 1:0 над Ал-Файха. Третото място е за Ал-Ахли, а четвъртата квота за основната фаза на Азиатска Шампионска лига стана притежание на Ал-Кадисия. Ал-Итихад финишира пети и ще играе в квалификациите за участие в турнира.

Голмайстор на сезона стана Хулиан Киньонес от Ал-Кадисия. Мексиканецът заби 33 попадения, а с едно по-малко реализира звездата на Ал-Ахли Айвън Тони. Кристиано Роналдо се нареди трети при стрелците с 28 точни изстрела.

За Кристиано това беше първи трофей на клубно ниво от 2021 година, когато вдигна Купата на Италия с Ювентус. В този период той триумфира и в Лигата на нациите с националния отбор на Португалия.

Ал-Насър вече има 11 шампионски титли. С повече в исторически план са Ал-Хилал (21) и Ал-Итихад (14), които доминираха в първенството през последните 7 години.

Решаващият мач беше труден за Ал-Насър до почивката. Стражът на Дамак Кевин направи наколко важни спасявания, но и не пропускаше при всяка възможност да бави играта. Садио Мане се размина с гола от добра позиция, а старши треньорът на домакините Жорже Жезус трудно сдържаше нервите си и Кристиано Роналдо трябваше да го успокоява.

В 34-тата минута Жоао Феликс центрира от корнер и оставеният непокрит около точката на дузпата Мане откри резултата с глава. Това попадение прати Дамак в зоната на изпадащите и тимът започна да действа малко по-активно, но до края на полувремето не създаде сериозни опасности пред Бенто.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Холанд и Йодегор предвождат състава на Норвегия за Мондиал 2026

Холанд и Йодегор предвождат състава на Норвегия за Мондиал 2026

  • 21 май 2026 | 22:23
  • 633
  • 1
Трима новобранци имат шанс да играят за Чехия на Мондиал 2026

Трима новобранци имат шанс да играят за Чехия на Мондиал 2026

  • 21 май 2026 | 21:37
  • 484
  • 0
Норвегия либерализира продажбата на алколохни напитки през нощта по време на Световното първенство

Норвегия либерализира продажбата на алколохни напитки през нощта по време на Световното първенство

  • 21 май 2026 | 21:27
  • 594
  • 0
Педро се сбогува с феновете на Лацио по емоционален начин

Педро се сбогува с феновете на Лацио по емоционален начин

  • 21 май 2026 | 21:12
  • 2758
  • 2
Карик поздрави Арсенал, коментира бъдещето си, обясни за Каземиро и се зарадва за Мидълзбро

Карик поздрави Арсенал, коментира бъдещето си, обясни за Каземиро и се зарадва за Мидълзбро

  • 21 май 2026 | 20:52
  • 4217
  • 0
Хари Магуайър няма да играе на Световното, защитникът е шокиран от Тухел

Хари Магуайър няма да играе на Световното, защитникът е шокиран от Тухел

  • 21 май 2026 | 19:50
  • 13167
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки: Честита купа на България! Това е само началото

  • 21 май 2026 | 18:06
  • 21279
  • 253
Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

Везенков пред Sportal.bg: Олимпиакос обича да печели трофеи в залата на Панатинайкос

  • 21 май 2026 | 19:14
  • 6551
  • 7
Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

Теодор Христов в "Гостът на Sportal.bg": Ако мога да го нокаутирам, няма да го пазя

  • 21 май 2026 | 15:12
  • 11899
  • 2
Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

Ясни съперниците на ЦСКА за старта в ЛЕ, във втория предварителен кръг става страшно

  • 21 май 2026 | 12:06
  • 53895
  • 216
Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

Цветан Соколов в Block Out: България има много талантливи играчи, с Бленджини всяка цел е възможна

  • 21 май 2026 | 14:55
  • 12506
  • 4