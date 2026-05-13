И това видяхме: шейхове се бият с пръчки на двубоя на Кристиано

Във вторник вечер Ал-Насър остана на секунди от предсрочно спечелване на титлата в Саудитска Арабия, след като допусна късен изравнителен гол за 1:1 срещу Ал-Хилал. Победа щеше да гарантира титлата за тима на Кристиано Роналдо, но това засега се отлага поне до следващия кръг.

Мачът в Рияд беше белязан и от куриозен епизод. В края представители от ВИП зоната на домакините нападнаха намиращите се в близост до тях фенове на гостите от Ал-Хилал. От клипове в социалните мрежи се вижда как в боя се използват пръчки.

