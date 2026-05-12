Петков с цял мач при ключова загуба на отбора си в Саудитска Арабия

Българинът бе титуляр и остана на терена до края при поражението на Ал-Таавон от Ал-Ахли с 1:2 в срещата от 32-рия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия. Така Петков и компания има опасност да изгубят поетото място, което дава право на участие в квалификациите на Азиатската Шампионска лига.Ал-Ахли пък вече си е гарантирал мястото в топ 4.

Бившата звезда на Премиър лийг Айвън Тони октри резултата в 17-ата минута, докато Анжело Фулжини изравни след почивката в 55-ата минута. Ал-Ахли си върна предимството и оформи крайния резултат в 79-ата минута, когато се разписа Рожер Ибаньес.