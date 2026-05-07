Роналдо и Феликс приближиха Ал-Насър до титлата, Кристиано навъртя сто гола в саудитското първенство

  • 7 май 2026 | 23:10
Ал-Насър се върна към победите в саудитската лига, след като победи с 4:2 като гост Ал-Шабаб в двубой от 33-тия кръг. Така Рицарите на Нандж увеличиха преднината си на върха на пет точки пред Ал-Хилал, който обаче е с мач по-малко. След няколко дни двата отбора излизат един срещу друг в двубой от предпоследния кръг на шампионата.

В миналия кръг Ал-Насър загуби с 1:3 от Ал-Кадисия, но днес започна уверено и взе удобен аванс от два гола още до десетата минута. И двете попадения реализира Жоао Феликс. В третата минута той се пребори в наказателното поле за топката след центриране на Мане, след което стреля акробатично в далечния ъгъл. В десетата португалецът удвои с глава след центриране на Гареб.

Яник Караско върна един гол след половин час игра след чудесен индивидуален пробив.

Кристиано Роналдо върна преднината от два гола на Ал-Насър в 75-ата минута, когато засече от граница на вратарското поле ниско центриране на Мане. Това бе неговият 971-ви кариерен гол и стотен такъв в Саудитската Про Лига. Така CR7 стана първият играч, реализирал сто или повече гола в три различни първенства.

В осмата минута на добавеното време Жоао Феликс оформи своя хеттрик, след като бе точен от дузпа. Той изпълни, тъй като Роналдо вече бе заменен в 91-вата минута.

Снимки: Gettyimages

