Марин Петков отново бе титуляр, а Ал-Таавон напълни мрежата на съперник

Българският национал Марин Петков отново започна като титуляр за своя Ал-Таавон при изключително убедителната победа с 5:1 като гост на Ал-Шабаб в мач от 31-вия кръг на саудитската елитна дивизия. Бившият играч на Левски отново стартира на позицията на ляв уинг-бек и престоя на терена 72 минути. Иначе Ал-Таавон сътвори впечатляващ обрат днес, след като инкасира първи попадение, но после отбеляза пет безответни гола. Този път българинът не успя да се разпише или да направи асистенция.

Така отборът на Петков продължава да заема 5-о място в класирането с 52 точки, с 4 точки и два мача повече пред миналогодишния шампион Ал-Итихад. Ал-Шабаб пък нямаше загуба в пет поредни мача, но днес инкасира много тежко поражение.

Мачът започна зле за тима на българина, тъй като в 23-ата минута Ал-Шабаб поведе чрез Абдеразак Хамдалах. След това обаче отборът на Марин Петков бе пълновластен господар на терена и бързо успя да осъществи пълен обрат. Първо Мохамед Ал Кувайкиби изравни в 31-вата минута, а само четири минути по-късно колумбиецът Рожер Мартинес изведе Ал-Таавон напред - 1:2.

През втората част гостите окончателно затвърдиха успеха си. Анжело Фулжини направи 3:1 в 49-ата минута, а четири минути по-късно Мартинес с второто си попадение вкара за убедителното 4:1. До края срещата се доиграваше, но имаше време за още един гол за Ал-Таавон. Той стана факт в 74-ата минута, когато Мохамед Ал-Швирек си вкара автогол и така се оформи крайното 1:5 за гостите.