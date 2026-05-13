Роналдо след разочарованието: Мечтата е близо, горе главите

Суперзвездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо демонстрира оптимизъм въпреки разочароващото реми 2:2 на лидера в саудитското първенство с основния му преследвач Ал-Хилал.

Фамозна драма в 98-ата минута забави празненствата на Роналдо и компания

“Жълто-сините” бяха на секунди от това да си гарантират титлата на Саудитска Арабия с успех с 2:1 над прекия си конкурент, но в самия край на мача съставът на Симоне Индзаги съумя да изравни чрез нелеп автогол на вратаря Бенто Крепски. Така Ал-Насър ще трябва да спечели последния си мач от сезона или да разчита на грешна стъпка на Ал-Хилал, за да постигне шампионски триумф в СПЛ.

ردة فعل رونالدو بعد التعادل امام الهلال 🥲

След снощния мач телевизионните камери заснеха съкрушения Роналдо, който обаче впоследствие отправи окуражаващо послание в социалните мрежи: “Мечтата е близо. Горе главите, трябва да направим още една стъпка. Благодаря на всички за невероятната подкрепа тази вечер!”

Снимки: Gettyimages