Карик поздрави Арсенал, коментира бъдещето си, обясни за Каземиро и се зарадва за Мидълзбро

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик коментира най-различни теми на пресконференцията си преди мача срещу Брайтън от последния кръг на Премиър лийг. Той отново не даде яснота около бъдещето си начело на “червените дяволи”, увери, че в отбора знаят колко важен е двубоят за потенциалното евроучастие на “чайките”, поздрави Арсенал за титлата, обясни решението си да не разчита на Каземиро в предстоящата среща и коментира шпионския скандал в плейофите за промоция, който даде шанс на бившия му отбор Мидълзбро да се завърне в английския елит.

“Бяхме се разбрали в края на сезона да решим за бъдещето ми начело на отбора, така че не остава още много - само няколко дни. Онзи ден ви казах, че яснотата е близо, като това си остава така и сега, но не мога да ви кажа нещо повече. Мисля, че клубът се движи в добра посока. Имам предвид инерцията, позитивността и подобренията, без значение дали става въпрос за треньорския щаб, играчите, или новите идеи. Просто се развиваме възможно най-много като клуб. Знаем каква е ситуацията и какъв е залогът за Брайтън в предстоящия мач помежду ни. Аз обаче казах, че искаме да завършим силно сезона заради нас самите. Така че подхождаме към този двубой като към всеки друг. Брайтън, Борнемут и останалите отбори има за какво да играят, като ние сме наясно с това.

🗣️ Carrick: on his future "Yeah, it was said the end of the season pretty much, so we're not far away, a couple of days away, so yeah, I said to you the other day about clarity is pretty much around the corner, and it is going to be now, but at this stage I can't really give you… pic.twitter.com/FERITVta54 — The United Stand (@UnitedStandMUFC) May 21, 2026

Искам да честитя на Арсенал, Микел Артета, играчите и всички служители там. Мисля, че щом си спечелил първенството, ти го заслушаваш. Толкова много неща трябва да се направят толкова добре за толкова дълго време, за да станеш шампион. Те са наистина постоянни от няколко години насам, като предприеха стъпки за своето подобрение. Така че според мен в момента са в етап, в който заслужават да спечелят първенството. Като футболен клуб, разбира се, там е мястото, където искаш да бъдеш. Ние също сме били там в миналото, като не означава непременно, че винаги ще си на върха. Но определено се стремим да се върнем там възможно най-скоро.

🗣️ Carrick on Arsenal's title: "First of all, I'd like to say huge congratulations to Arsenal and Mikel and the players and all the staff."



"I think when you win the league, you win because you deserve it. So much over such a long period of time needs to be done so well in… pic.twitter.com/EldaeO9QiU — The United Stand (@UnitedStandMUFC) May 21, 2026

През цялото време планът ни беше именно мачът през миналата седмица да бъде последният на Каземиро при нас. Така че мисля, че се получи добре. Той беше фантастичен, като съм казвал доста неща за Казе, както и колко добре се справяше под мое ръководство. Просто решихме, че това беше подходящият момент за него да сложи края на престоя си тук. Шпионският скандал със Саутхамптън? Не съм достатъчно близо, за да знам всички детайли, честно казано. Единственото, което мога да кажа, е че това е жалко за многото хора, които са въвлечени в замесените клубове. Просто пожелавам на Мидълзбро всичко най-добро. Разбира се, там прекарах страхотен период и имам много приятели. Радвам се да виждам как играчите се справят добре. Те даваха всичко от себе си, когато аз бях там. Така че ще бъда много горд да ги видя да стигнат до Премиър лийг”, заяви Карик.

🗣️ Carrick on Casemiro: "We always kind of decided that last week would be his last game, so I think that went well, as well as we all could have hoped to be honest, and he's been fantastic and I've said a lot of things about Case and how well he's done for me since I've been… pic.twitter.com/HtqLv7kVjD — The United Stand (@UnitedStandMUFC) May 21, 2026

