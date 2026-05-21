Карик поздрави Арсенал, коментира бъдещето си, обясни за Каземиро и се зарадва за Мидълзбро

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик коментира най-различни теми на пресконференцията си преди мача срещу Брайтън от последния кръг на Премиър лийг. Той отново не даде яснота около бъдещето си начело на “червените дяволи”, увери, че в отбора знаят колко важен е двубоят за потенциалното евроучастие на “чайките”, поздрави Арсенал за титлата, обясни решението си да не разчита на Каземиро в предстоящата среща и коментира шпионския скандал в плейофите за промоция, който даде шанс на бившия му отбор Мидълзбро да се завърне в английския елит.
“Бяхме се разбрали в края на сезона да решим за бъдещето ми начело на отбора, така че не остава още много - само няколко дни. Онзи ден ви казах, че яснотата е близо, като това си остава така и сега, но не мога да ви кажа нещо повече. Мисля, че клубът се движи в добра посока. Имам предвид инерцията, позитивността и подобренията, без значение дали става въпрос за треньорския щаб, играчите, или новите идеи. Просто се развиваме възможно най-много като клуб. Знаем каква е ситуацията и какъв е залогът за Брайтън в предстоящия мач помежду ни. Аз обаче казах, че искаме да завършим силно сезона заради нас самите. Така че подхождаме към този двубой като към всеки друг. Брайтън, Борнемут и останалите отбори има за какво да играят, като ние сме наясно с това.
Искам да честитя на Арсенал, Микел Артета, играчите и всички служители там. Мисля, че щом си спечелил първенството, ти го заслушаваш. Толкова много неща трябва да се направят толкова добре за толкова дълго време, за да станеш шампион. Те са наистина постоянни от няколко години насам, като предприеха стъпки за своето подобрение. Така че според мен в момента са в етап, в който заслужават да спечелят първенството. Като футболен клуб, разбира се, там е мястото, където искаш да бъдеш. Ние също сме били там в миналото, като не означава непременно, че винаги ще си на върха. Но определено се стремим да се върнем там възможно най-скоро.
През цялото време планът ни беше именно мачът през миналата седмица да бъде последният на Каземиро при нас. Така че мисля, че се получи добре. Той беше фантастичен, като съм казвал доста неща за Казе, както и колко добре се справяше под мое ръководство. Просто решихме, че това беше подходящият момент за него да сложи края на престоя си тук. Шпионският скандал със Саутхамптън? Не съм достатъчно близо, за да знам всички детайли, честно казано. Единственото, което мога да кажа, е че това е жалко за многото хора, които са въвлечени в замесените клубове. Просто пожелавам на Мидълзбро всичко най-добро. Разбира се, там прекарах страхотен период и имам много приятели. Радвам се да виждам как играчите се справят добре. Те даваха всичко от себе си, когато аз бях там. Така че ще бъда много горд да ги видя да стигнат до Премиър лийг”, заяви Карик.
Снимки: Gettyimages