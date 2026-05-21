Трима новобранци имат шанс да играят за Чехия на Мондиал 2026

  • 21 май 2026 | 21:37
Селекционерът на Чехия Мирослав Кубек обяви списък с 29 имена, които имат шанс да играят за тима на Мондиал 2026. Той ще потвърди окончателния си състав от 26 играчи за турнира в Северна Америка след контролата с Косово, която е предвидена за 31 май. Другата проверка от предстоящата подготовка ще бъде срещу Гватемала на 5 юни.

Прави впечатление, че в списъка са включени трима новобранци, които досега не са получавали повиквателна. Става въпрос за 17-годишния халф Хуго Сочурек, 23-годишния халф Александър Сойка и 22-годишния нападател Кристоф Кабонго. В състава са още утвърдени играчи като капитана Ладислав Крейчи II, Владимир Цоуфал, Владимир Дарида, Павел Шулц, Адам Хложек и голмайстора Патрик Шик.

На Световното първенство Чехия е в група "А" с Южна Корея, Южна Африка и съдомакините от Мексико.

Разширен състав на Чехия за Мондиал 2026:

Вратари

• Лукаш Хорничек (Брага)

• Матей Коварж (ПСВ Айндховен)

• Индржих Станек (Славия Прага)

Защитници

• Владимир Цоуфал (Хофенхайм)

• Давид Доудера (Славия Прага)

• Томаш Холеш (Славия Прага)

• Робин Хранач (Хофенхайм)

• Щепан Чалоупек (Славия Прага)

• Давид Юрашек (Славия Прага)

• Ладислав Крейчи (Уулвърхемптън)

• Ярослав Зелен (Спарта Прага)

• Давид Зима (Славия Прага)

Халфове

• Павел Буча (Синсинати)

• Лукаш Черв (Виктория Пилзен)

• Владимир Дарида (Храдец Кралове)

• Томаш Ладра (Виктория Пилзен)

• Лукаш Провод (Славия Прага)

• Михал Садилек (Славия Прага)

• Хуго Сочурек (Спарта Прага)

• Александър Сойка (Виктория Пилзен)

• Томаш Соучек (Уест Хям Юнайтед)

• Павел Шулц (Олимпик Лион)

• Денис Вишински (Виктория Пилзен)

Нападатели

• Адам Хложек (Хофенхайм)

• Томаш Чори (Славия Прага)

• Моймир Читил (Славия Прага)

• Кристоф Кабонго (Млада Болеслав)

• Ян Кухта (Спарта Прага)

• Патрик Шик (Байер Леверкузен)

Снимки: Gettyimages

