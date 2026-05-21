Трима новобранци имат шанс да играят за Чехия на Мондиал 2026

Селекционерът на Чехия Мирослав Кубек обяви списък с 29 имена, които имат шанс да играят за тима на Мондиал 2026. Той ще потвърди окончателния си състав от 26 играчи за турнира в Северна Америка след контролата с Косово, която е предвидена за 31 май. Другата проверка от предстоящата подготовка ще бъде срещу Гватемала на 5 юни.
Прави впечатление, че в списъка са включени трима новобранци, които досега не са получавали повиквателна. Става въпрос за 17-годишния халф Хуго Сочурек, 23-годишния халф Александър Сойка и 22-годишния нападател Кристоф Кабонго. В състава са още утвърдени играчи като капитана Ладислав Крейчи II, Владимир Цоуфал, Владимир Дарида, Павел Шулц, Адам Хложек и голмайстора Патрик Шик.
На Световното първенство Чехия е в група "А" с Южна Корея, Южна Африка и съдомакините от Мексико.
Разширен състав на Чехия за Мондиал 2026:
Вратари
• Лукаш Хорничек (Брага)
• Матей Коварж (ПСВ Айндховен)
• Индржих Станек (Славия Прага)
Защитници
• Владимир Цоуфал (Хофенхайм)
• Давид Доудера (Славия Прага)
• Томаш Холеш (Славия Прага)
• Робин Хранач (Хофенхайм)
• Щепан Чалоупек (Славия Прага)
• Давид Юрашек (Славия Прага)
• Ладислав Крейчи (Уулвърхемптън)
• Ярослав Зелен (Спарта Прага)
• Давид Зима (Славия Прага)
Халфове
• Павел Буча (Синсинати)
• Лукаш Черв (Виктория Пилзен)
• Владимир Дарида (Храдец Кралове)
• Томаш Ладра (Виктория Пилзен)
• Лукаш Провод (Славия Прага)
• Михал Садилек (Славия Прага)
• Хуго Сочурек (Спарта Прага)
• Александър Сойка (Виктория Пилзен)
• Томаш Соучек (Уест Хям Юнайтед)
• Павел Шулц (Олимпик Лион)
• Денис Вишински (Виктория Пилзен)
Нападатели
• Адам Хложек (Хофенхайм)
• Томаш Чори (Славия Прага)
• Моймир Читил (Славия Прага)
• Кристоф Кабонго (Млада Болеслав)
• Ян Кухта (Спарта Прага)
• Патрик Шик (Байер Леверкузен)
