Хари Магуайър няма да играе на Световното, защитникът е шокиран от Тухел

Селекционерът на Англия Томас Тухел ще обяви окончателния си състав за Мондиал 2026 едва утре, но още днес станаха местните медии разкриха някои от имената, които ще бъдат включени или ще отсъстват от списъка с 26 играчи.

Така редица източници разгласиха новината, че бившият капитан на тима Хари Магуайър няма да бъде сред избраниците на германския специалист за Световното първенство. 33-годишният защитник има 66 мача със седем гола и две асистенции за “Трите лъва”, а през този сезон е записал 24 двубоя с две попадения и две асистенции за Манчестър Юнайтед. В продължение на година опитният бранител не получаваше повиквателни за националния тим, но беше извикан за контролите през март, когато беше титуляр при ремито 1:1 с Уругвай и се включи в заключителните минути при загубата с 0:1 от Япония. Въпреки това тогава селекционерът призна, че Хари Магуайър е бил неговият пети избор на позицията централен защитник.

🚨 BREAKING: Harry Maguire has been left out of England’s squad for the World Cup.



Thomas Tuchel will name the 26 players heading this summer to America, Mexico and Canada on Friday morning but Maguire has not been included.@mcgrathmike has more ⬇️https://t.co/2FV3w9pOqr pic.twitter.com/i0H76PD1wB — Telegraph Football (@TeleFootball) May 21, 2026

Самият футболист изрази разочарованието си с публикация в социалните мрежи. “Бях убеден, че можех да изиграя важна роля за моята страна през това лято след сезона, който направих. Останах шокиран и разочарован от решението. Не съм обичал нищо повече от това да нося тази фланелка и да представям моята страна през годините. Желая всичко най-добро на играчите”, е лаконичният му, но искрен коментар.

I was confident I could of played a major part this summer for my country after the season I’ve had. I’ve been left shocked and gutted by the decision.



I’ve loved nothing more than putting that shirt on and representing my country over the years.



I wish the players, all the… pic.twitter.com/9X7asAkCFF — Harry Maguire (@HarryMaguire93) May 21, 2026

Междувременно, според други информации в състава на Тухел ще попаднат играчи като Джордан Пикфорд от Евертън, Дийн Хендерсън от Кристъл Палас, Джеймс Трафърд от Манчестър Сити, Джейсън Стийл от Брайтън (само за подготовката преди Мондиала), Люис Хол и Антъни Гордън от Нюкасъл, Коби Мейну от Манчестър Юнайтед и Морган Роджърс от Астън Вила. С реален шанс за повиквателна е и Ливай Колуил от Челси, докато има съмнения относно Дан Бърн от Нюкасъл, Адам Уортън от Кристъл Палас и Нони Мадуеке от Арсенал. Със сигурност аут от сметките на наставника са Фил Фоудън от Манчестър Сити, Люк Шоу от Манчестър Юнайтед и Фикайо Томори от Милан, добавя ВВС.

🚨 Phil Foden, Luke Shaw and Fikayo Tomori also expected to be left OUT of the 2026 World Cup, reports BBC. ❌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Madueke could be part of the squad, per @SamiMokbel_BBC. pic.twitter.com/2STUxo9gOx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2026

Снимки: Imago