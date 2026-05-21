Норвегия либерализира продажбата на алколохни напитки през нощта по време на Световното първенство

Норвежките футболни фенове ще имат възможност да пият в баровете по време и дори след вечерните и нощни мачове по време на Световното първенство по футбол в Северна Америка.

Продажбата на алкохол на публични места в страната е забранена след 3 часа през нощта според закона. Но парламентът либерализира продажбата на напитки в четвъртък, като продажбата ще бъде разрешена между 11 юни и 19 юли на местата, които излъчват срещите от Мондиала. Това разрешение обаче се отнася само за продажбата на бира и вино, като не обхваща спиртните напитки. 

Полицията в Осло обаче предупреди, че тази либерализация няма да се отрази добре, още повече, че това е натоварен период в годината по принцип.

За националния отбор на Норвегия със звездата Ерлинг Холанд това ще е първо участие на финали на Световно първенство от 1998 година насам. Тимът е в Група "I" с тимовете на Франция, Сенегал и Ирак

