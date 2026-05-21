Педро се сбогува с феновете на Лацио по емоционален начин

Крилото на Лацио Педро Родригес потвърди, че предстоящото домакинство на Пиза ще е последният му мач за “орлите”, като се сбогува с феновете на тима с трогателно писмо.

“Това е много тъжен ден за мен, защото казвам сбогом на това прекрасно пътуване и на чудесното семейство на Лацио. Бих искал да благодаря на всички фенове, играчи, треньори и целия клуб за това, че ми позволиха да бъда част от славната клубна история. Вярно е, че не успях да донеса радост под формата на трофей на мястото, което приемам за свой прекрасен дом. Винаги съм защитавал цветовете на тази фланелка с кураж, смирение, амбиция и страст заедно с моите съотборници. Сигурен съм, че скоро нещо важно ще бъде отпразнувано с наличието на тези страхотни мъже.

Всеки път, в който стъпвах на терена, аз поглеждах нагоре и с гордост се възхищавах на нашите хора. Всяка емоция, всеки незабравим гол, всяка песен, която пеехме заедно. Това са моменти, които ще останат в моята памет. Мачът срещу Пиза ще бъде последният за мен с тази фланелка. Ще ви чакам на стадиона и се надявам да бъдете близо до мен. Но също така разбирам, че това беше трудна година за всички. Аз най-много уважавам вашето решение (за протест - б.р.). За мен беше чест да нося тези цветове и тази емблема на гърдите си. Желая на цялото семейство на Лацио всичко най-добро. Ще нося този клуб в сърцето ми завинаги. Един от вас, форца Лацио завинаги”, гласи писмото, което 38-годишният Педро прочете на глас във видео, пълно с негови кадри с екипа на римския клуб.

Любопитното е, че световният и европейски шампион с Испания пристигна в Лацио като свободен агент от градския съперник Рома. Това стана през лятото на 2021 година, като оттогава насам юношата на Барселона е записал 208 мача 38 гола и 19 асистенции за “бианкочелестите”. От друга страна, в предстоящия двубой отборът ще го изпрати със специална нашивка на единия ръкав на фланелките на играчите.

