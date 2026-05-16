Ал-Хилал отново отложи празненствата на Кристиано Роналдо

Ал-Хилал спечели мача си и отложи развръзката в първенството на Саудитска Арабия за последния кръг, който е следващата седмица. Тимът на Симоне Индзаги победи с 2:0 Неом и се доближи на две точки от лидера Ал-Насър.

Тимът на Кристиано Роналдо можеше да стане шампион преди няколко дни, но допусна нелеп гол от Ал-Хилал дълбоко в добавеното време. Сега Ал-Насър трябва да спечели в домакинството си на борещия се за оцеляване Дамак, за да стане шампион. Ако това се случи Роналдо ще спечели първи сериозен трофей след пристигането си в Саудитска Арабия.

Al-Hilal defeated NEOM SC and reduced the gap to Al-Nassr in the table to two points. 👀



Al-Nassr’s title is delayed. Everything will be decided in the final round. 🔥



FULL-TIME:



Al Hilal 2️⃣:0️⃣ Neom SC

⚽️ R. Neves, S. Mandash pic.twitter.com/eSzVUCAJkn — Pro_Football (@Profootball_st) May 16, 2026