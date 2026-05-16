Ал-Хилал отново отложи празненствата на Кристиано Роналдо

Ал-Хилал спечели мача си и отложи развръзката в първенството на Саудитска Арабия за последния кръг, който е следващата седмица. Тимът на Симоне Индзаги победи с 2:0 Неом и се доближи на две точки от лидера Ал-Насър.
Тимът на Кристиано Роналдо можеше да стане шампион преди няколко дни, но допусна нелеп гол от Ал-Хилал дълбоко в добавеното време. Сега Ал-Насър трябва да спечели в домакинството си на борещия се за оцеляване Дамак, за да стане шампион. Ако това се случи Роналдо ще спечели първи сериозен трофей след пристигането си в Саудитска Арабия.