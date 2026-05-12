Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

Звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо се обърна към феновете на отбора преди решителното домакинство на отбора срещу Ал-Хилал тази вечер от 32-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия.
При успех, тимът на португалеца ще си осигури и математически титлата. Преди мача Ал-Насър води в класирането с 82 точки, с пет пред Ал-Хилал, който обаче има мач по-малко.
„Вашата подкрепа ни вдъхновява всяка седмица. На стадиона, у дома и по целия свят. Тази енергия е с нас на терена. Нека я използваме. За нас. За вас. За Ал-Насър. Ще се видим там!“, написа Роналдо в социалните мрежи.
Това може да е първият златен медал на Роналдо в Саудитска Арабия.