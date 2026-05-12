Кристиано Роналдо се обърна към феновете на Ал-Насър преди решителния мач срещу Ал-Хилал

Звездата на Ал-Насър Кристиано Роналдо се обърна към феновете на отбора преди решителното домакинство на отбора срещу Ал-Хилал тази вечер от 32-ия кръг на първенството на Саудитска Арабия.

При успех, тимът на португалеца ще си осигури и математически титлата. Преди мача Ал-Насър води в класирането с 82 точки, с пет пред Ал-Хилал, който обаче има мач по-малко.

„Вашата подкрепа ни вдъхновява всяка седмица. На стадиона, у дома и по целия свят. Тази енергия е с нас на терена. Нека я използваме. За нас. За вас. За Ал-Насър. Ще се видим там!“, написа Роналдо в социалните мрежи.

Your support has pushed us every single week. In the stadium, at home and everywhere around the world. That energy is with us on the pitch.



Let’s make it count. For us. For you. For Nassr.

See you tomorrow. 💥 pic.twitter.com/kRcwByaSDN — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 11, 2026

Това може да е първият златен медал на Роналдо в Саудитска Арабия.