Полиция и прокуратура се заеха с инцидента от Испания - Египет

Каталунската полиция, известна като “Мосос” (Mossos - на испански.), и Прокуратурата за престъпления от омраза ще разследват ислямофобските скандирания от страна на испанските фенове по време на мача срещу националния отбор на Египет във вторник. Тогава се чуха скандирания “Който не скача, е мюсюлманин“ ("Musulmán el que no bote es”). Съдия на двубоя беше българинът Георги Кабаков.

Полицията трябва да идентифицира отговорните за расистките възгласи, а прокуратурата ще определи дали деянието представлява престъпление и какви съдебни действия да бъдат предприети. За момента обаче е задействана не само съдебната процедура. Каталунската полиция е открила и административно производство, което ще позволи налагането на глоби, дори ако прокуратурата в крайна сметка реши, че не става въпрос за престъпление от омраза, отбелязва RAC 1.

Правосъдието вече има практика да осъжда футболни привърженици за расистки скандирания. Например, фен на Еспаньол получи една година затвор и глоба за расистки обиди към играча на Атлетик Билбао Иняки Уилямс. Този инцидент също се случи на стадиона в Корнейя ел Прат. Привърженици на Валенсия пък се оказаха с присъди от осем месеца затвор за обиди към Винисиус Жуниор от Реал Мадрид. Това са случаи на престъпления срещу моралната неприкосновеност, понякога съчетани с престъпления от омраза.

Първата стъпка е установяването на отговорните лица, което е възможно благодарение на камерите, които записват всяко кътче на съвременните стадиони. В случая с мача на испанския национален отбор обаче са замесени хиляди хора. Първото нещо, което прокуратурата и “Мосос” ще трябва да направят, е да определят обхвата и да очертаят евентуалните обвинения. От страна на полицията със случая ще се заеме Главният комисариат за информация.

Ще трябва също така да се прецени какво престъпление е извършено и какви наказания могат да бъдат поискани. За разлика от предишни случаи, скандиранията не са били насочени към конкретно лице. Ако наказателното преследване срещне твърде много пречки, “Мосос” разполагат и с друга възможност – да наложат административни санкции. Министерството на вътрешните работи може да налага глоби за нарушаване на закона срещу расизма и дискриминацията в спорта, без да се минава през съда.

Расистки скандал разтресе контролата на Испания, ролята на Кабаков може да е ключова
 Първи официален коментар от Египет на високо ниво за инцидента в контролата с Испания
Ето колко още кредит на доверие има Артета

Равенство между новаците в Лига 1

Льо Авър и Оксер си вкараха по гол

Метц и Нант не си вкараха

Гасперини: Рома претърпя тежък удар по морала си

Киву: Интер показа правилния дух и искаше да доминира

Лудогорец се възползва от грешката на Левски и вече е на 7 точки от "сините"

Левски с брутална издънка в Добрич! Футболист на Добруджа вкара гола на сезона

Веласкес: Много странен мач

ЦСКА спря Левски след 13 поредни загуби

Петзвезден Интер се събуди с бой над Рома преди дуела на преследвачите

Вече е ясна четворката в плейофите от efbet Лига

