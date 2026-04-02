Първи официален коментар от Египет на високо ниво за инцидента в контролата с Испания

Ехаб Ахмед Бадауи, посланикът на Египет в Испания, коментира обидните скандирания по време на контролата между Испания и Египет на стадион „Корнейя“ във вторник вече. В интервю за предаването „El Partidazo de COPE“ той анализира инцидента и подчерта, че не трябва да се правят генерални заключения от ксенофобската атака.

Както е известно, по време на проверката част от публиката скандираше “Който не скача, е мюсюлманин“ ("Musulmán el que no bote es”). Съдия на двубоя беше българинът Георги Кабаков, от чийто доклад вероятно ще зависи дали ще има наказание за домакините.

Дипломатът беше категоричен: „Изобщо не смятам, че Испания е расистка държава. Всъщност личният ми опит тук ми показва точно обратното. Гостоприемството на Испания към чужденците е модел за подражание. Кралят и кралицата на Испания ни посетиха два пъти миналата година. Между двете страни съществуват приятелски отношения.“

Бадауи определи скандиранията като „неприемливи“, но същевременно отбеляза, че „тези, които скандираха срещу мюсюлманите, бяха малцинство и не представляват по-голямата част от испанското общество, нито отразяват позицията на испанското правителство“.

Египетският дипломат, който даже присъстваше на срещата, също така поясни: „В нито един момент не съм обмислял да напусна ложата. Както Лоусан (президендът на испанската федерация - бел.ред.), така и официалният говорител на стадиона бързо обявиха, че подобно поведение е неприемливо. Осъзнах, че никой от присъстващите в ложата не споделяше това, което скандираше едно малцинство.“

Бадауи добави, че през последните часове е бил „в контакт с испанското правителство и тези разговори потвърдиха приятелството, което съществува между Испания и Египет. Осъдителната реакция от страна на министрите на образованието и правосъдието, както и от федерацията, го доказват. Ставаше дума за действия на малцинство.“

По отношение на реакцията на футболистите от неговия национален отбор, посланикът подчерта: „Играчите на Египет смятат, че случилото се е неприемливо, но също така знаят, че то не представлява страната, а е било просто поведение на малцина.“

