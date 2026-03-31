Испания - Египет (съставите)

Испания приема Египет в контролна среща на стадиона на Еспаньол в Барселона. Двубоят започва в 22:00 часа.

Европейските шампиони излизат с 10 различни титуляри в сравнение с проверката срещу Сърбия (3:0) преди дни, като единствен Ламин Ямал е запазил мястото си в стартовия тим. Дебют записва крилото на Атлетик Билбао Андер Баренечеа, а Феран Торес е с капитанската лента.

Голямата звезда на Египет Мохамед Салах няма да играе, защото е с травма. Нападателят на Манчестър Сити Омар Мармуш повежда нападението на отбора.

Our Starting XI against Spain ✨#egyptnt pic.twitter.com/aH2jlhpxw7 — Egypt National Team (@EgyptNT_EN) March 31, 2026