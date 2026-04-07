Заради доклад на Кабаков: ФИФА се захвана с испанската федерация

Световната футболна централа реши да предприеме действия срещу Кралската испанска футболна федерация (RFEF) заради скандиранията „Който не скача, е мюсюлманин“ по време на контролата на европейския шампион срещу Египет (0:0) на 31 март. Мачът на стадиона на Еспаньол беше ръководен от български съдии начело с Георги Кабаков. В доклата си Кабаков е отразил случилото се.
„ФИФА днес започна дисциплинарна процедура срещу Испанската футболна федерация за инцидентите по време на приятелския мач срещу Египет“, се казва в съобщение до медиите
По време на двубоя с египтяните от трибуните се чуха расистки скандирания („Който не скача, е мюсюлманин“), които обиколиха света и сега ще бъдат обект на разследване от страна на ФИФА.
Съдията на срещата е отразил инцидентите в официалния си доклад, което е довело до отнасянето на случая до Дисциплинарната комисия на ФИФА. Санкциите, пред които е изправена RFEF, варират от финансова глоба до задължението да се излъчват послания срещу расизма в следващите мачове. Не се очаква да се стигне до затваряне на стадиони за публика.
ФИФА е особено непримирима по отношение на расизма. В последно време организацията, ръководена от Джани Инфантино, настоятелно преследва всички прояви, свързани с този проблем. Пример за това е подкрепата, оказана на Винисиус Жуниор в борбата му срещу тези, които са го обиждали на расова основа по стадионите, както в мача от Шампионската лига в Лисабон срещу Бенфика, когато бразилският играч обвини Престиани, че го е нарекъл „маймуна“.