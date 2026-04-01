Расистки скандал разтресе контролата на Испания, ролята на Кабаков може да е ключова

Приятелският мач между Испания и Египет, ръководен от българския рефер Георги Кабаков и завършил при нулево равенство, бе силно помрачен от сериозен расистки скандал, широко описван от водещите местни издания.

Срещата се игра в Барселона на стадиона на Еспаньол "РСДЕ", а десет минути след началото на първото полувреме част от публиката започна скандиране, към което се присъединиха все повече хора. Ясно се чуваше: „Който не скача, е мюсюлманин“ ("Musulmán el que no bote es"). Този възглас се повтори няколко минути по-късно и бързо се разпространи в социалните мрежи.

El reprobable cántico en las gradas: "Musulmán el que no bote es" — MARCA (@marca) March 31, 2026

Малко след началото на втората част ситуацията се повтори, но този път голяма част от останалата публика отговори с освирквания, а по уредбата отново прозвуча предупреждение, както и на почивката. Освен това Испанската кралска футболна федерация (RFEF) публикува съобщение в социалните си мрежи: „RFEF се присъединява към посланието на нашия футбол срещу расизма и осъжда всякакви прояви на насилие по стадионите“.

Въпреки всичко, щетите вече бяха нанесени. За Барселона, за националния отбор и за цяла Испания остана един ужасен образ, особено като се има предвид, че една от звездите на отбора, Ламин Ямал, изповядва исляма, пише "Марка". Младата звезда, който беше сменен на почивката, се прибра в съблекалнята след последния съдийски сигнал видимо засегнат и с наведена глава, след като чу расистките скандирания. Часове след края на двубоя той не сподели нищо в социалните си мрежи, както обикновено прави.

Fans were asked to refrain from engaging in discriminatory behaviour during Spain’s friendly against Egypt after sections of the Spanish crowd were heard performing an anti-Muslim chant.



In the first ten minutes of Tuesday's fixture, sections of the home crowd at Espanyol's… — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) March 31, 2026

Така ролята на Георги Кабаков може да се окаже ключова. Ако в доклада му инцидентът със скандиранията е описан, то това ще бъде основният инструмент, който ФИФА може да използва за налагането на санкция на Испания, която изглежда доста вероятна.

Възможните наказания са провеждане на мач при ограничен капацитет на стадиона и глоба от минимум 20 000 швейцарски франка - при първо нарушение. Въпреки това, ако тази финансова санкция се счете за прекомерна спрямо конкретния случай, съществува възможност тя да бъде намалена по изключение до минимум 1000 швейцарски франка. Последствията стават по-сурови при повторни нарушения или при особено тежки инциденти.

— RFEF (@rfef) March 31, 2026

Както се очакваше иначе, реакциите относно скандиранията от групичката фенове заваляха от всички сектори на футбола, политиката и обществото в Испания. Съветникът по спорта на правителството на Каталуния, Берни Алварес, изрази в сряда своето „дълбоко възмущение“ от тях и изрази съжаление за забавянето при активирането на протоколите.

Според него тези действия „трябваше да бъдат предприети по-рано“, още след първото скандиране. „Ако ситуацията беше продължила, мачът трябваше да бъде прекратен. Трябва да бъдем категорични към подобно поведение“, подчерта той. Алварес постави тези събития в по-широк контекст: „Светът на футбола, за съжаление, се превръща в ниша за крайнодесни групи и в проводник на езика на омразата – нещо, което трябва да спрем“, предупреди той, припомняйки, че отдавна се работи в тази насока съвместно с RFEF и Ла Лига.

Rafael Louzán, presidente de la RFEF, sobre los cánticos en el España - Egipto.



"Condenamos este tipo de actitudes". — RFEF (@rfef) March 31, 2026

След мача националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте също осъди скандиранията: „Пълно и абсолютно отвращение към най-малката проява на расизъм или ксенофобия. Това е недопустимо. Тези агресивни индивиди, които експлоатират футбола, трябва да бъдат отстранени от обществото“. От своя страна, президентът на Испанската кралска футболна федерация, Рафаел Лоусан, го определи като „изолиран инцидент, който не може да се повтаря и който трябва да овладеем“.

Според информациите каталунската полиция вече е започнала разследване, за да идентифицира нарушителите.

Снимки: Gettyimages