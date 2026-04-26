Салах е изиграл последния си мач за Ливърпул

Нападателят на Ливърпул Мохамед Салах ще пропусне останалата част от сезона, след като получи контузия на подколянното сухожилие при победата с 3:1 във Висшата лига над Кристъл Палас, заяви директорът на националния отбор на Египет Ибрахим Хасан. 33-годишният футболист, който обяви, че ще напусне настоящите шампиони на Англия в края на сезона, аплодира публиката, когато напусна контузен в 60-ата минута. Според Хасан обаче Салах ще бъде готов за Световното първенство.

Ливърпул не даде информация за състоянието на Салах. Хасан обаче каза, че египетският талисман е изиграл последния си мач за „червените“. "Той получи разкъсване на подколянното сухожилие и ще се нуждае от четири седмици лечение“, каза Хасан.

🚨🗣️ Ibrahim Hassan:



"The diagnosis has been confirmed for Mohamed Salah's hamstring tear, and he will be sidelined from the pitches for 4 WEEKS.. There is ongoing monitoring of Mohamed Salah's condition, and his injury will not affect his participation in the 2026 World Cup! pic.twitter.com/GvxUU7OOIq — Salah Updates (@SalahUpdates) April 25, 2026

След девет сезона, изпълнени с трофеи, пътят на Салах с Ливърпул достига своя край. Сбогуването му ще бъде белязано с думи, а не с голове, като ще се обърне към феновете след финала на сезона срещу Брентфорд. Ливърпул имат два оставащи домакински мача - срещу Челси на 9 май и Брентфорд на 24 май, и гостуване на Манчестър Юнайтед на 3 май, отбор, който Салах редовно измъчва, и гостуване на Вила на 17 май.

Третият най-добър голмайстор на Ливърпул за всички времена, Салах е записал 12 гола и 9 асистенции във всички състезания този сезон. Хасан каза, че Салах ще бъде годен за Световното първенство през 2026 г., където Египет ще се изправи срещу Белгия, Нова Зеландия и Иран в Група G.

Салах е решен да се възстанови навреме за турнира в Северна Америка, който започва на 11 юни, и да избегне повторение на контузията, която претърпя преди изданието през 2018 г. Той контузи рамото си при загубата с 1:3 от Реал Мадрид във финала на Шампионската лига през 2018 година и въпреки че отбеляза два гола в два мача, Египет отпадна в груповата фаза в Русия.

