Модрич е готов за игра за последния мач от сезона

Лука Модрич е напът да се завърне изненадващо в стартовия състав на Милан за последния мач от сезона в Серия "А" в неделя. Това се случва само няколко седмици след като хърватинът получи неприятна фрактура на скулата, съобщава "Sky Sport Italia".

Първоначалните прогнози бяха, че сезон 2025-26 е приключил за носителя на "Златната топка", след като той счупи скула при сблъсък с Мануел Локатели по време на равенството 0:0 между Милан и Ювентус в края на април. Ветеранът претърпя лицева операция веднага след мача.

Въпреки това, 40-годишният полузащитник се възстановява много по-бързо от очакваното и дори беше включен в групата за победата на Милан с 2:1 като гост на Дженоа през уикенда. В неделя обаче той остана неизползвана резерва.

Според последните информации, Модрич вече е готов да се завърне в стартовия състав за финалния двубой на Милан в Серия А. "Росонерите" приемат Каляри в неделя вечер. При завръщането си в игра той ще трябва да носи предпазна маска.

Преди да получи фрактурата на скулата, Модрич беше взел участие във всички мачове на Милан в Серия "А" през сезон 2025-26, с изключение на един.