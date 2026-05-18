Потвърдено: Модрич ще играе на пето Световно първенство

Селекционерът на Хърватия Златко Далич обяви списъка на играчите, на които ще разчита на Мондиал 2026, където бронзовият медалист отпреди четири години е в една група с Англия, Панама и Гана.

Любопитното е, че освен основен състав от 26 играчи, треньорът е изброил още седем футболисти, които могат да бъдат повикани при контузия на някого от сигурните избраници. Сред тези, които ще пътуват за турнира в Северна Америка е 40-годишният капитан Лука Модрич, за когото това ще бъде пето Световно първенство. В състава са още редица ветерани като Доминик Ливакович, Матео Ковачич, Марио Пашалич, Иван Перишич и Андрей Крамарич. Сред по-младите звезди на “ватрените” пък са Йошко Гвардиол, Мартин Батурина и Петър Сучич, а единственият сред извиканите без изигран мач за отбора е третият вратар Ивор Пандур.

От друга страна, резервите в списъка са Ловро Маер, Франьо Иванович, Дион Бельо, Иван Смолчич, Карло Летица, Адриан Сегечич и Лука Стойкович. Преди началото на Световното хърватите ще изиграят две контроли, които са срещу Белгия и Словения.

Снимки: Gettyimages