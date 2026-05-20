Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Нападател на Милан няма да бъде част от състава на Германия

Нападател на Милан няма да бъде част от състава на Германия

  • 20 май 2026 | 18:04
  • 705
  • 0
Нападател на Милан няма да бъде част от състава на Германия

Нападателят Никлас Фюлкруг няма да бъде част от националния тим на Германия за Световното първенство по футбол, разкрива вестник "Билд" и Sky TV, преди да бъде обявен официална съставът. Според медиите селекционерът Юлиан Нагелсман няма да включи футболиста на Милан в състава от 26 играчи за турнира в Съединените щати, Мексико и САЩ, който ще се проведе между 11 юни и 19 юли.33-годишният Фюлкруг има 24 мача и 14 гола за Германия, но последното му попадение е от септември 2024 и той пропусна квалификациите заради контузии. Фюлкруг играе в Милан под наем от януари, но е собственост на Уест Хам. Той изрази увереност, че може да бъде част от състава на Германия за Мондиала, но вкара само един път за "росонерите" в 19 срещи. 

Милан окончателно се отказва от Фюлкруг
Милан окончателно се отказва от Фюлкруг

Sky твърди също, че триото от Щутгарт - Дениз Ундав, Джейми Левелинг и Анджело Щилер ще бъдат в разширения състав на Германия, а "Билд" твърди същото и за халфа на Борусия Дортмунд Феликс Нмеча. Младите таланти Ленарт Карл от Байерн Мюнхен и Саид Ел Мала от Кьолн също в в групата.  Нагелсман обяви вече, че ще разговаря с всички 55 футболисти от предварителния състав, преди да направи избора си. Според медиите той ще каже в личен разговор на вратаря на Хофенхайм Оливер Бауман, че ще бъде заместник на Мануел Нойер, който ще се върне в националния тим след отказването си. 

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

  • 20 май 2026 | 17:18
  • 2807
  • 2
Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

  • 20 май 2026 | 17:14
  • 831
  • 3
Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 595
  • 0
Пауло Фонсека: Оставам в Лион

Пауло Фонсека: Оставам в Лион

  • 20 май 2026 | 17:05
  • 418
  • 0
От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

  • 20 май 2026 | 16:42
  • 906
  • 0
Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 3851
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

Локо (Пд) 0:1 ЦСКА, над 30 000 по трибуните

  • 20 май 2026 | 19:27
  • 40121
  • 155
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 35419
  • 92
Равностойно начало на решаващата битка в Самоков!

Равностойно начало на решаващата битка в Самоков!

  • 20 май 2026 | 19:15
  • 1035
  • 0
Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

Официално: Георги Костадинов е новият спортен директор на Левски

  • 20 май 2026 | 14:34
  • 32980
  • 81
Червено шествие заля Орлов мост

Червено шествие заля Орлов мост

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 13524
  • 74
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 16983
  • 40