Нападател на Милан няма да бъде част от състава на Германия

Нападателят Никлас Фюлкруг няма да бъде част от националния тим на Германия за Световното първенство по футбол, разкрива вестник "Билд" и Sky TV, преди да бъде обявен официална съставът. Според медиите селекционерът Юлиан Нагелсман няма да включи футболиста на Милан в състава от 26 играчи за турнира в Съединените щати, Мексико и САЩ, който ще се проведе между 11 юни и 19 юли.33-годишният Фюлкруг има 24 мача и 14 гола за Германия, но последното му попадение е от септември 2024 и той пропусна квалификациите заради контузии. Фюлкруг играе в Милан под наем от януари, но е собственост на Уест Хам. Той изрази увереност, че може да бъде част от състава на Германия за Мондиала, но вкара само един път за "росонерите" в 19 срещи.
Sky твърди също, че триото от Щутгарт - Дениз Ундав, Джейми Левелинг и Анджело Щилер ще бъдат в разширения състав на Германия, а "Билд" твърди същото и за халфа на Борусия Дортмунд Феликс Нмеча. Младите таланти Ленарт Карл от Байерн Мюнхен и Саид Ел Мала от Кьолн също в в групата. Нагелсман обяви вече, че ще разговаря с всички 55 футболисти от предварителния състав, преди да направи избора си. Според медиите той ще каже в личен разговор на вратаря на Хофенхайм Оливер Бауман, че ще бъде заместник на Мануел Нойер, който ще се върне в националния тим след отказването си.
