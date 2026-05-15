Собственикът на Милан: Ще преразгледаме организацията в клуба, липсата на ШЛ ще е провал

Собственикът на Милан Джери Кардинале даде дълго интервю пред "Гадзета дело спорт". В него той говори за слабото представяне на "росонерите" напоследък и протестите на феновете срещу клубни шефове.

Напрежението на „Сан Сиро“ е високо, тъй като Милан записа две поредни загуби и има равен брой точки с Рома – по 67, а до края на сезона остават само два мача. "Дявола" спечели само един от последните си пет мача в Серия А, като загуби три пъти и за първи път през сезона постави под въпрос класирането си за Шампионската лига.

Milan owner Gerry Cardinale reveals he will ‘review’ the club’s organisation during the summer and that he has already sat down with coach Massimiliano Allegri, but warns: ‘If we don’t qualify for the Champions League, it’s a failure.’ pic.twitter.com/jTedAorzi7 — Football Italia (@footballitalia) May 15, 2026

„Както знаете, обикновено не давам интервюта, тъй като смятам, че думите не значат много, а фактите трябва да говорят. Разбирам обаче, че в момент като този е редно да изпратя ясен сигнал. Макс Алегри и отборът свършиха страхотна работа през почти целия сезон. Бяхме на върха в класирането и в битката за титлата до мача с Лацио. След това, с последните пет мача, рискуваме да пропилеем сезона“, заявява Кардинале в интервюто.

На критиките, че основната цел на Кардинале е да направи клуба печеливш финансово, а не да печели трофеи, той отговаря: „Да се твърди, че ме интересуват повече парите, отколкото победите, е абсурдно. Ако погледнете живота и кариерата ми, винаги съм печелил. Следователно идеята, че правя това без целта да бъда номер едно, е нелепа. Но резултатите трябва да говорят, и когато представянето не достига потенциала, както е сега, със сигурност съм нервен".

Очевидно не съм щастлив. Макс Алегри не е щастлив и играчите не са щастливи. Победата остава приоритет и мога да уверя, че всички искат да печелят. Това, че не спечелихме титлата, беше разочарование; ако не се класираме за Шампионската лига, това е провал. Имаме много контузени играчи, като Лука Модрич. Това е спорт. Не можеш винаги да печелиш, въпреки че Милан би трябвало. Когато това не се случи, е провал.“

„В момента отборът се спъва, така че бих искал да кажа на всички, които ги е грижа за отбора, да го подкрепят, вместо да го обезкуражават. Остават два мача за спечелване; нека останем съсредоточени.

🗣️ Gerry Cardinale to Gazzetta dello Sport: “Max and the team did an excellent job for almost the entire season. We were fighting for the Scudetto until the match against Lazio.” pic.twitter.com/dsZnbhr86i — Milan Posts (@MilanPosts) May 15, 2026

„Не мога да виня феновете, че са ядосани; аз също съм ядосан. Те са също толкова страстни, колкото и аз. Но нека се опитаме да подкрепим нашите момчета, вместо да ги съсипваме. Чувствам огромно чувство за отговорност. Когато не сме на ниво и виждам реакцията на феновете, го приемам лично; разстроен съм", продължава собственикът на Милан.

„Откакто поех Милан, постигнахме финансови резултати над очакванията и генерирахме положителен паричен поток за първи път в историята на клуба. Не взимам тези пари и не ги слагам в джоба си. Реинвестирам ги. Твърдението, че финансовата дисциплина означава нежелание за победи, няма никакъв смисъл. През последните три сезона сме похарчили повече от всеки друг клуб в Серия А на трансферния пазар.

🗣️ Gerry Cardinale to Gazzetta dello Sport: “We need to improve the entire ecosystem of the club: coaching staff, recruitment, sporting direction and academy.” pic.twitter.com/cE3VIr8l8e — Milan Posts (@MilanPosts) May 15, 2026

Може би не сме ги похарчили по най-добрия начин, но бих си дал по-висока оценка за парите, които инвестирах, отколкото за начина, по който ги похарчихме. Трябва да се справим по-добре, така че да има пряка връзка между харченето и победите. Все още не сме го постигнали. Не сме свършили достатъчно добра работа и ще го поправим. Трябва да проучим структурата на организацията и футболната част, и да работим с треньорския щаб и спортния директор, за да разберем как можем да функционираме по-добре заедно", казва още собственикът на Милан.

„Винаги се опитваме да развиваме нашата организация. Така че, да, всеки трябва да очаква, че след всеки сезон, в който представянето е под очакванията, всичко ще бъде преоценено. Аз ще преоценя всички и всичко това лято. Ще посветя цялото си лято на това.

🗣️ Gerry Cardinale to Gazzetta dello Sport: “I’ve already spoken with Allegri and we discussed many things.” pic.twitter.com/KVUqH1lzHd — Milan Posts (@MilanPosts) May 15, 2026

Ще видим как ще завършим, след което ще седнем да говорим. Вече седнах и разговарях с Макс (Алегри) по много въпроси. Ще се захванем за работа след края на сезона; сега не е моментът да обсъждаме това. Целта е да подобрим организацията и да я изведем до световно ниво.

Не става въпрос за смяна на хора, а за преразглеждане на организационната структура и за това да сме сигурни, че всичко е на мястото си – от треньорския щаб до привличането на играчи, от спортния директор до академиите", продължава той.

🗣️ Gerry Cardinale to Gazzetta dello Sport: “The fans have every right to be angry. I’m angry too.” pic.twitter.com/rWjH4Lxmdd — Milan Posts (@MilanPosts) May 15, 2026

„Разбира се, че съм правил грешки. Много. Това вероятно е най-трудното нещо, което съм правил. Иска ми се да имаше повече фокус върху ключовите въпроси, важността на спортната инфраструктура, как да се модернизира италианският футбол и защо Италия пропусна още едно Световно първенство, трето поред. Вместо това има полемики. Виждате ли, не става въпрос само за Серия А.

Става въпрос за това да не се появяваш на финал на Шампионската лига и да губиш с 5:0; става въпрос за сериозна конкуренция в Европа. Става въпрос за разликата от 4 към 1 в приходите от телевизионни права между Премиър лийг и всички останали", казва Кардинале.

„Пропастта в италианския футбол се разшири. Реалността е, че по начина, по който светът работи днес, няма да я преодолееш без пари. А аз разбирам едно-две неща от пари. Не искам директно да пренасям начина, по който правим нещата в Америка. Напълно съм наясно, че в Италия нещата са различни и трябва да се адаптирам. Трябва да се обградя със страхотни италианци, които да ми помогнат да го направя, това е част от процеса на учене", анализира босът на "росонерите".

🗣️ Gerry Cardinale to Gazzetta dello Sport: “Yes, I’ve made mistakes. Many. This is probably the hardest thing I’ve ever done.” pic.twitter.com/86f0imzmme — Milan Posts (@MilanPosts) May 15, 2026

За проекта за нов стадион на Милан, който ще е дом и на големия съперник Интер, Кардинале каза: "Това не е операция с недвижими имоти. Не е и его проект. Целта е да подобрим финансовия профил на Милан, за да можем да се конкурираме за най-добрите играчи в света. Между другото, това е и нещо, което трябва да направим за хората в Милано, които заслужават стадион от световна класа, за да бъдат глобално признати като дом на спорта и празник на тази култура. В момента това не е така.“

