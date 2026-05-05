Ситуацията около Милан се усложнява, Модрич ще напусне при провал за ШЛ

Милан рискува да пропусне класиране за Шампионската лига, а "Гадзета дело Спорт" предупреждава, че неуспехът да се осигури място в топ четири ще доведе до сериозни последици, включително напускането на Лука Модрич. „Росонерите“ имат само една победа в последните си пет мача в Серия А. Това позволи на петия в класирането Рома да се доближи само на три точки зад тях, като до края на сезона остават три кръга.

Според изданието, пропускането на място в Шампионската лига би имало значителни последствия за Милан, които надхвърлят чисто финансовите аспекти и привлекателността на клуба.

Кризата в атаката на Милан е най-тежката от 10 години насам

На първо място, почти сигурно хърватската звезда Модрич ще напусне „Сан Сиро“ в края на сезона, ако Милан не завърши в челната четворка. Договорът на Модрич изтича през юни, а Милан ще активира опцията си за удължаване до 2027 г. само ако 40-годишният ветеран се съгласи да остане.

"Скай Спорт Италия" също излезе с подобна информация, гласяща, че Модрич ще остане в Милан единствено при класиране за Шампионската лига и ако Масимилиано Алегри остане начело за още един сезон. Бъдещето на италианския тактик на „Сан Сиро“ също ще бъде поставено под въпрос без класиране в топ четири.

Алегри: Не можем да захвърлим десетмесечен труд по подобен начин

Неговият контракт изтича през юни 2027 г. и ще бъде автоматично удължен до 2028 г. при участие в Шампионската лига. Въпреки това, провал в постигането на основната цел за сезона може да убеди треньора да напусне „росонерите“, особено предвид свободната позиция начело на националния отбор на Италия.

Снимки: Gettyimages