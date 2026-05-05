Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Ситуацията около Милан се усложнява, Модрич ще напусне при провал за ШЛ

Ситуацията около Милан се усложнява, Модрич ще напусне при провал за ШЛ

  • 5 май 2026 | 15:26
  • 969
  • 3

Милан рискува да пропусне класиране за Шампионската лига, а "Гадзета дело Спорт" предупреждава, че неуспехът да се осигури място в топ четири ще доведе до сериозни последици, включително напускането на Лука Модрич. „Росонерите“ имат само една победа в последните си пет мача в Серия А. Това позволи на петия в класирането Рома да се доближи само на три точки зад тях, като до края на сезона остават три кръга.

Според изданието, пропускането на място в Шампионската лига би имало значителни последствия за Милан, които надхвърлят чисто финансовите аспекти и привлекателността на клуба.

Кризата в атаката на Милан е най-тежката от 10 години насам
Кризата в атаката на Милан е най-тежката от 10 години насам

На първо място, почти сигурно хърватската звезда Модрич ще напусне „Сан Сиро“ в края на сезона, ако Милан не завърши в челната четворка. Договорът на Модрич изтича през юни, а Милан ще активира опцията си за удължаване до 2027 г. само ако 40-годишният ветеран се съгласи да остане.

"Скай Спорт Италия" също излезе с подобна информация, гласяща, че Модрич ще остане в Милан единствено при класиране за Шампионската лига и ако Масимилиано Алегри остане начело за още един сезон. Бъдещето на италианския тактик на „Сан Сиро“ също ще бъде поставено под въпрос без класиране в топ четири.

Алегри: Не можем да захвърлим десетмесечен труд по подобен начин
Алегри: Не можем да захвърлим десетмесечен труд по подобен начин

Неговият контракт изтича през юни 2027 г. и ще бъде автоматично удължен до 2028 г. при участие в Шампионската лига. Въпреки това, провал в постигането на основната цел за сезона може да убеди треньора да напусне „росонерите“, особено предвид свободната позиция начело на националния отбор на Италия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тиери Анри посочи с какво Ямал го изумява

Тиери Анри посочи с какво Ямал го изумява

  • 5 май 2026 | 14:29
  • 1612
  • 1
Един от основните футболисти на Манчестър Юнайтед няма да играе повече този сезон

Един от основните футболисти на Манчестър Юнайтед няма да играе повече този сезон

  • 5 май 2026 | 14:28
  • 1729
  • 0
Барселона също се нареди на опашката за големия талант на Борнемут

Барселона също се нареди на опашката за големия талант на Борнемут

  • 5 май 2026 | 14:22
  • 1575
  • 0
Лаутаро: Работихме невероятно усилено на терена и извън него

Лаутаро: Работихме невероятно усилено на терена и извън него

  • 5 май 2026 | 14:17
  • 565
  • 6
Важен нападател на Иран отпадна от състава за Световното

Важен нападател на Иран отпадна от състава за Световното

  • 5 май 2026 | 14:11
  • 652
  • 0
Талантлив португалец преподписа с Лион

Талантлив португалец преподписа с Лион

  • 5 май 2026 | 14:05
  • 418
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 9125
  • 57
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 7620
  • 2
11-те на Берое и Монтана

11-те на Берое и Монтана

  • 5 май 2026 | 16:16
  • 1364
  • 0
Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

Голмайсторът на Втора лига напуска ЦСКА

  • 5 май 2026 | 13:25
  • 23918
  • 19
Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

Найденов се развихри с нов съдийски анализ - черешката на тортата била на "Герена", нарече ЦСКА с име на улица

  • 5 май 2026 | 12:44
  • 23856
  • 48
Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

Западноевропейски клубове "душат" за Веласкес, обяви британец

  • 5 май 2026 | 11:52
  • 24208
  • 44