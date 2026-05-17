Дженоа 0:0 Милан, българин е на пейката на „росонерите“

Отборите на Дженоа и Милан играят при резултат 0:0 на „Луиджи Ферарис“ в двубоя помежду си от предпоследния 37-и кръг на Серия “А“.

Масимилиано Алегри е направил цели пет промени в стартовия състав на Милан след загубата с 2:3 от Аталанта. В защита се завръща изтърпелият санкцията си Фикайо Томори за сметка на Кони Де Винтер. Този път обаче е наказан Алексис Салемакерс, така че на десния фланг действа Закари Атекаме. В халфовата линия до него играят Юсуф Фофана и Ардон Яшари, а не Рубен Лофтъс-Чийк и Самуеле Ричи. В атака партньор на Сантиаго Хименес е Кристофър Нкунку вместо отсъстващия поради натрупани картони Рафаел Леао. На пейката е българският талант Валери Владимиров, както и Лука Модрич, който е готов да влезе в игра с предпазна маска. В атака за Дженоа пък играят Томазо Балданци, Витиня и Лоренцо Коломбо.

Мачът започна с домакински натиск, като в осмата минута Витиня опита удар, който не намери целта. Десет минути по-късно Руслан Малиновский стреля от голяма дистанция, но и неговото изпълнение беше неточно.

ДЖЕНОА - МИЛАН 0:0



Дженоа: Бийлоу, Елертсон, Отоа, Маркандали, Васкес, Малиновский, Аморим, Френдруп, Балданци, Витиня, Коломбо



Милан: Менян, Томори, Габия, Павлович, Атекаме, Фофана, Яшари, Рабио, Бартезаги, Нкунку, Хименес