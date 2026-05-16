Алегри потвърди за Модрич и коментира дали се е скарал със Златан

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри потвърди информацията, че ще може да разчита на опитния халф Лука Модрич за утрешното гостуване на Дженоа. Той обаче отговори уклончиво на въпрос относно слуховете за своя свада със Златан Ибрахимович, който е главен съветник на клубния собственик Джери Кардинале.

Голяма изненада: Модрич може да играе още утре

“Добрата новина е, че Модрич е на разположение. Днес той пробва маската и тренира с тима, така че утре ще бъде с нас. Самуеле Ричи обаче тази сутрин изкълчи глезен. Все пак и той ще пътува за мача, като утре сутрин ще видим състоянието му. Всички останали са добре. Нормално е всички да са разочаровани със ситуацията ни, най-вече ние самите. Знаех, че ще бъде трудно да се класираме за Шампионската лига, но утре имаме шанс да си го гарантираме срещу отбор, който се справя добре. Нуждаем се от ред и търпение. Ще видим какво е положението утре вечер. Тимът тренира добре през тази седмица. Момчетата също така си починаха по време на тридневния тренировъчен лагер. Утре ще имаме нужда и от малка доза късмет.

Алегри гледа към изхода от Милан след караница с Ибрахимович?

Нормално е, когато си в Милан, да имаш амбицията да постигнеш най-добрия възможен резултат. Винаги съм казвал, че резултатът, постигнат в края на даден сезон, е този, който си заслужил. Впоследствие могат да се анализират проблемите и грешките по време на годината. Сега обаче трябва да сме фокусирани върху утрешния мач. Дали съм се карал с Ибрахимович? Свикнал съм винаги да имам професионални взаимоотношения. Така че се държа професионално с всички ръководители и със собствениците. По време на срещите, и то не само тази година, винаги е имало дискусии, в които трябва да се съгласяваш или да не го правиш. Днес обаче всички трябва да се фокусираме върху утрешния двубой.

Собственикът на Милан: Ще преразгледаме организацията в клуба, липсата на ШЛ ще е провал

Думите на Кардинале само ме направиха щастлив. С него си говорих наскоро, като дадох моята гледна точка за сезона и за бъдещето на Милан, за което се интересуват всички. Как да успокоя феновете за утре? Трябва да сме уверени в професионализма на момчетата и на всички, които работят на “Миланело”. Може и да сме допуснали грешки през последния месец и половина, но професионализмът никога не е липсвал във всяка тренировка и всеки мач. Работим усилено, за да се представим добре утре и да постигнем добър резултат, но няма да е лесно. Нямах никакви предпочитания относно деня и часа на мача. За когато ни кажат, тогава ще играем. Седмицата премина плавно, но важното е и утре да е така.

Вътрешните несъгласия? В един клуб винаги има разминавания: един вижда бяло, втори - черно, трети - червено… Важното е всички да работят за най-добрия интерес на клуба. Имал съм много по-лоши дискусии, но важното е всички да работят в една и съща посока. Утре момчетата със сигурност ще покажат отлично представяне както винаги. Дано да постигнем и резултат. Утре ще играе един измежду Кристофър Нкунку и Кристиан Пулишич. Тъй като ще играем в 12:00 часа (местно време - б.р.), температурата ще бъде висока, така че ще се нуждаем от смени. Пулишич, Нкунку, Рубен Лофтъс-Чийк и Никлас Фюлкруг са играчи, които могат да направят разликата по време на мача. Сантиаго Хименес също е добре, така че утре ще взема решение за титулярите”, коментира Алегри на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages