Чаби Алонсо определил петима недосегаеми в Челси, едно от имената е изненадавщо

Новият мениджър на Челси Чаби Алонсо бързо е започнал да изгражда своите планове за тима и е определил петима футболисти като недосегаеми, твърди италианският трансферен експерт Фабрицио Романо. Капитанът на тима Рийс Джеймс, както и двамата вицекапитани Мойзес Кайседо и Енцо Фернандес, а също така Марк Кукурея и изненадващо Тосин Адарабиойо са били определени като непродаваеми на разговорите между испанеца и шефовете на лондончани. Именно около тези петима футболисти ще гради облика на своя тим за следващата кампания Чаби Алонсо, като също така е получил уверение от шефовете, че ще получи много повече отговорности и възможност за намеса и влияние върху трансферната политика на клуба, което ще е в голям контраст от предишните няколко наставници, които по-скоро изпълняваха ролята на треньори.

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Назначаването на бившия треньор на Байер (Леверкузен) и Реал Мадрид бе обявено преди няколко дни, като той ще застане начело на Челси от лятото. В момента “сините” са водени от временния наставник Калъм Макфарлън, след като само през този сезон бяха уволнени двама постоянни мениджъри в лицето на Енцо Мареска и Лиъм Росиниър.

Чаби Алонсо подготвя сериозна чистка в Челси

Снимки: Gettyimages