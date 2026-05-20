МФК Карвина с историческа първа Купа на Чехия

Отборът на МФК Карвина спечели първия си исторически трофей, след като победи Яблонец с 3:1 във финала за Купата на Чехия (MOL Cup) за сезон 2025/2026. Сблъсъкът се изигра на неутрален терен на стадион „Малшовицка арена“ в град Храдец Кралове.

Двубоят започна по-добре за символичните домакини от Яблонец, които откриха резултата в 16-ата минута, когато Ламин Джаво беше точен от дузпа. Играчите на Карвина обаче не се предадоха и изравниха малко преди почивката – в 43-ата минута Усман Конде възстанови равенството.

Веднага след подновяването на играта през втората част, в 47-ата минута, бразилецът Кахуан Винисиус направи пълния обрат факт, извеждайки Карвина напред в резултата.

🇨🇿 El Karviná ha ganado la Copa de Chequia y jugará en Europa por primera vez.



Lo hará desde el play-off de #UEL, por lo que el club de esta ciudad del extremo oriental checo, junto a la frontera polaca, se asegura una fase de liga a las primeras de cambio. Histórico. pic.twitter.com/AzWsDTyDCw — Camino al fútbol europeo (@CaminoUEFA) May 20, 2026

Яблонец опита да натисне в търсене на изравняване, но задачата им стана изключително сложна в 74-ата минута, когато Ебриха Сингатех получи директен червен картон и остави отбора с 10 души на терена.

В добавеното време на мача (91-ата минута) отново Кахуан Винисиус отбеляза втория си гол в срещата и подпечата крайния триумф на Карвина с 3:1.

Със спечелването на Купата на Чехия, МФК Карвина не само завоюва първо подобно отличие, но и си осигури историческо класиране за квалификациите на Лига Европа за следващия сезон.