Динамо (Киев) вдигна Купа на Украйна след 6 години пауза

Отборът на Динамо (Киев) спечели Купата на Украйна за сезон 2025/2026, след като надигра втородивизионния ФК Чернигов с 3:1. Финалният сблъсък се изигра на стадион „Арена Лвов“ в едноименния град. С този успех столичният гранд вдигна купата след шест години пауза и си осигури право на участие в Лига Европа.

Сблъсъкът започна под диктовката на столичани, който вкараха гол още в 14-ата минута чрез Виталий Буялски, но попадението бе отменено от ВАР поради засада. Натискът на киевчани даде резултат в 25-ата минута, когато същият Буялски откри за 1:0.

Символичните домакини от Чернигов обаче реагираха бързо и изравниха резултата в 33-ата минута с гол на Анатолий Романченко с глава.

В самия край на полувремето Чернигов пропусна златен шанс за пълен обрат, когато нападателят им Денис Безбородко се озова на чиста позиция сам срещу вратаря на Динамо, но не успя да го преодолее.

След почивката класата и опитът на Динамо си казаха думата. В 52-ата Виталий Буялски вкара втория си гол в мача. Крайният резултат 3:1 бе оформен в 69-ата минута от легендата Андрий Ярмоленко.

С тази победа Динамо Киев завоюва Купата на Украйна за 14-и път в своята история. За последно „бело-сините“ бяха вдигали трофея през 2021 година. За ФК Чернигов остава утехата от историческото първо класиране на финал.