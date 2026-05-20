Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА е новият носител на Купата на България след огромна драма и дузпи с Локомотив (Пловдив)
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Динамо (Киев) вдигна Купа на Украйна след 6 години пауза

Динамо (Киев) вдигна Купа на Украйна след 6 години пауза

  • 20 май 2026 | 21:27
  • 516
  • 0
Динамо (Киев) вдигна Купа на Украйна след 6 години пауза

Отборът на Динамо (Киев) спечели Купата на Украйна за сезон 2025/2026, след като надигра втородивизионния ФК Чернигов с 3:1. Финалният сблъсък се изигра на стадион „Арена Лвов“ в едноименния град. С този успех столичният гранд вдигна купата след шест години пауза и си осигури право на участие в Лига Европа.

Сблъсъкът започна под диктовката на столичани, който вкараха гол още в 14-ата минута чрез Виталий Буялски, но попадението бе отменено от ВАР поради засада. Натискът на киевчани даде резултат в 25-ата минута, когато същият Буялски откри за 1:0.

Символичните домакини от Чернигов обаче реагираха бързо и изравниха резултата в 33-ата минута с гол на Анатолий Романченко с глава.

В самия край на полувремето Чернигов пропусна златен шанс за пълен обрат, когато нападателят им Денис Безбородко се озова на чиста позиция сам срещу вратаря на Динамо, но не успя да го преодолее.

След почивката класата и опитът на Динамо си казаха думата. В 52-ата Виталий Буялски вкара втория си гол в мача. Крайният резултат 3:1 бе оформен в 69-ата минута от легендата Андрий Ярмоленко.

С тази победа Динамо Киев завоюва Купата на Украйна за 14-и път в своята история. За последно „бело-сините“ бяха вдигали трофея през 2021 година. За ФК Чернигов остава утехата от историческото първо класиране на финал.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

В Италия: Ман Юнайтед се разбра за халф на Аталанта

  • 20 май 2026 | 17:18
  • 5974
  • 4
Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

Българският треньор от Байерн губи битката за Карлсруе

  • 20 май 2026 | 17:14
  • 1297
  • 3
Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

Аталанта не се отказва от битката с Наполи за подписа на Сари

  • 20 май 2026 | 17:10
  • 899
  • 0
Пауло Фонсека: Оставам в Лион

Пауло Фонсека: Оставам в Лион

  • 20 май 2026 | 17:05
  • 567
  • 0
От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

От Атлетико ще опитат да примамят Кукурея

  • 20 май 2026 | 16:42
  • 1247
  • 0
Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

Манчестър Сити показа, че вече мисли за следващия сезон

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 8027
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големят герой

ЦСКА ликува, а Локо (Пд) потъна в сълзи! Купата е "червена" след над 120-минутна драма, Лапухов - големят герой

  • 20 май 2026 | 22:01
  • 268122
  • 781
Правилно ли бе отменен голът на ЦСКА в 95-ата минута?

Правилно ли бе отменен голът на ЦСКА в 95-ата минута?

  • 20 май 2026 | 21:07
  • 26703
  • 51
Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 1:0 Украйна! Следете мача ТУК!

Първи мач за световните вицешампиони за 2026: България 1:0 Украйна! Следете мача ТУК!

  • 20 май 2026 | 21:56
  • 18146
  • 11
Фрайбург 0:0 Астън Вила, германците бяха близо до гол

Фрайбург 0:0 Астън Вила, германците бяха близо до гол

  • 20 май 2026 | 22:21
  • 5168
  • 2
Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

  • 20 май 2026 | 16:40
  • 61760
  • 123
Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

Шампионът е детрониран! Локомотив Пловдив надви Рилски спортист в решаващия пети мач и е на финал в Sesame НБЛ

  • 20 май 2026 | 21:11
  • 8789
  • 6