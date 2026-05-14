Финалният плейоф в Чемпиъншип може да бъде отложен

Финалният плейоф в Чемпиъншип може да не се проведе по програма. Срещата трябва да се играе на 23 май, събота, но може да бъде отложена поради разследването на Саутхамптън за шпионаж.
"Светците" са обвинени, че са нарушили правилата на Футболната лига, след като човек от щаба беше хванат да шпионира Мидълзбро преди полуфиналните плейофи. Изслушване на независима дисциплинарна комисия трябва да се проведе на 19 май или преди това. Саутхампът трябва да се изправи срещу Хъл в битка за място в Премиър Лийг.
От Английската футболна лига се надяват мачът да се проведе по програма, но предупредиха, че разследването може да доведе до промени. Всички засегнати ще имат възможност да обжалват решението, но това ще е крайно, тъй като правилата на Лигата не позволяват случаи да бъдат отнасяни до Спортния арбитражен съд.
Снимки: Imago