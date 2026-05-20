В Арсенал вече празнуват титлата: Тя принадлежи на всички нас

Арсенал е новият шампион на Англия, след като резултатите от 37-ия кръг на Премиър лийг математически определиха носителя на титлата, в ден, в който лондончани не участваха пряко на терена. Борнемут и Манчестър Сити се срещнаха във вторник вечерта в двубой от 37-ия кръг, който реши новия шампион на Англия, без прякото участие на "артилеристите". Домакините бяха близо до победата, но мачът завърши наравно 1:1, а титлата математически отиде при Арсенал, който спечели Премиър лийг за първи път от 22 години.

Трудната победа, постигната от „артилеристите“ в понеделник вечерта с 1:0 срещу Бърнли, оказа огромен натиск върху отбора на Пеп Гуардиола, който вече не можеше да си позволи никаква грешна стъпка, за да запази жива битката за титлата.

This belongs to all of us. pic.twitter.com/7cUNDp2KR5 — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

След този момент както Арсенал, така и официалната страница на Висшата лига изпратиха поздравителни съобщения.

Веднага, след като стана официално ясно, че Арсенал е новият шампион на Англия от клуба побързаха за пуснат специално видео на страницата си в Х, с което да дадат старт на празненствата за трофея, озаглавено: "Тя принадлежи на всички нас".

Видеото започва с легендарния Арсен Венгер и кратки негови думи: "Вие успяхте! Шампионите продължават, когато другите спират. Това е вашето време. Сега продължавайте и се насладете на всеки момент", каза французинът, наливайки си чаша вино.

След това имаше и и кратко появяване на Йън Райт, който попита: "Искате ли Арсенал", а Еберечи Езе му отговаря: "Очевидно". В следващите минути видеото продължава с ключови моменти от сезона, както и с радостта на феновете.

Също така, официалният акаунт на Премиър лийг излезе със специална публикация: „АРСЕНАЛ Е ШАМПИОН!“

🏆 ARSENAL ARE CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/l5GrveCpZg — Premier League (@premierleague) May 19, 2026

Арсенал спечели титлата във Висшата лига след 22-годишно чакане, осигурявайки си трофея математически. Предишният им триумф датира от легендарния сезон 2003-2004.

Това е 14-ата шампионска титла на Англия в историята на клуба (четвърта от създаването на формата на Висшата лига през 1992 г.).

Титлата от 2004 г., от която започна 22-годишната суша, остава уникална. Под ръководството на Арсен Венгер отборът завърши целия сезон без нито едно поражение (26 победи и 12 равенства), получавайки специален златен трофей от лигата.

Освен успеха в първенството, Арсенал се класира и за финала на Шампионската лига на УЕФА, където ще се изправи срещу Пари Сен Жермен, имайки шанса да стане за първи път в историята шампион на Европа.