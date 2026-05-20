10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

След години на пропуснати възможности, Арсенал най-накрая премина финалната линия, за да спечели титлата в Премиър лийг през сезон 2025-26. Равенството 1:1 на Манчестър Сити при гостуването на Борнемут във вторник вечер означава, че лондончани вече имат недостижима преднина на върха, един кръг преди края. Това е тяхната 14-а титла в елита, четвърта в Премиър лийг и първа след знаменитата кампания на „Непобедимите“ от 2003-04 г. Opta анализира ключовите цифри зад една кампания, изградена върху съвършенство в защита, безмилостна последователност и изключително малки детайли.

18 – Голове след корнери

Определяща характеристика на Арсенал под ръководството на Микел Артета е доминацията при статични положения. Това винаги е било акцент в играта им, но през този сезон е особено изразено. Те са отбелязали 28 от своите 68 гола в лигата от статични положения, с три повече от всеки друг отбор.

Но именно при корнерите те са най-опасни, отбелязвайки 18 гола през 2025-26 г., което е нов сезонен рекорд за Премиър лийг.

19 – „Сухите мрежи“ на Давид Рая

Със „сухата си мрежа“ срещу Бърнли в понеделник вечер, Давид Рая достигна 19 мача без допуснат гол за сезона. С това той изравни рекорда за най-много „сухи мрежи“, записани от вратар на Арсенал в рамките на една кампания в Премиър лийг, достигайки постиженията на Дейвид Сиймън от 1993-94 г. и 1998-99 г. Ако успее да запази вратата си суха и в последния ден срещу Кристъл Палас, Рая ще постави едноличен рекорд за клуба.

Испанецът получи наградата „Златна ръкавица“ на лигата за трети пореден сезон след 18-ата си „суха мрежа“ срещу Уест Хам. Сега той е едва четвъртият вратар, печелил наградата в три последователни сезона, след Пепе Рейна (Ливърпул), Джо Харт (Манчестър Сити) и Едерсон (Манчестър Сити). Рая вече е само на една „Златна ръкавица“ от изравняването на абсолютния рекорд от четири, който се държи съвместно от Петър Чех и Джо Харт.

0.74 – Очаквани допуснати голове на мач

Няма съмнение, че шампионският триумф на Арсенал е изграден върху силата им в защита. Те са допуснали само 26 гола в лигата този сезон, с поне шест по-малко от всеки друг отбор, и второто най-ниско постижение в историята си във Висшата лига след сезон 1998-99 г. (17). Тази желязна отбрана излезе на преден план във финалната права на сезона. След загубата с 1:2 като гост на Манчестър Сити, те отговориха с четири поредни победи без допуснат гол.

Статистическите показатели са също толкова впечатляващи. Арсенал е позволил положения на стойност едва 0.74 очаквани гола (xG) на мач този сезон. Откакто Opta разполага с разширени данни за очакваните голове (2012-13 г.), това е четвъртият най-добър показател, регистриран някога в кампания на Премиър лийг.

Арсенал е допуснал само 8.2 удара на мач и 2.4 точни удара на мач – и двата показателя са най-добрите в петте големи европейски първенства този сезон.

17 – Победи с Габриел и Салиба като титуляри

В сърцето на отбранителното съвършенство на Арсенал е централната двойка защитници Уилям Салиба и Габриел Магаляеш. Двамата са започнали заедно в 26 мача от Висшата лига този сезон, като Арсенал е спечелил 17 от тях. Този брой е най-високият в дивизията, заедно с дуото на Ливърпул Ибрахима Конате и Върджил ван Дайк, въпреки че последните са стартирали заедно много по-често (35 мача).

Сред двойките централни защитници, които са започнали заедно повече от пет пъти този сезон, Салиба и Габриел имат убедително най-добрия коефициент на „сухи мрежи“. „Артилеристите“ са запазили вратата си суха в 15 от 26-те им мача като титуляри, което е средно по една на всеки 1.7 мача.

53 – Точки срещу отбори от долната половина

През по-голямата част от управлението на Артета, Арсенал всъщност нямаше проблем да се състезава с отборите от върха на таблицата. От началото на сезон 2022-23 г., първият от трите поредни сезона, в които завършват втори, Арсенал е спечелил повече точки (76) срещу съперниците си от така наречената „голяма шестица“, отколкото който и да е друг отбор. В тези 40 мача „артилеристите“ са допуснали едва шест загуби.

Истинският проблем обаче бяха отборите, които се очакваше да победят. През сезон 2023-24 г., когато за последно се бориха рамо до рамо с Манчестър Сити за титлата, две поредни загуби около Коледа срещу Уест Хам и Фулъм провалиха шансовете им. Сезон по-рано пък дойде вяло поражение като гост на Евертън през февруари, последвано от две луди равенства в поредни мачове срещу Уест Хам (2:2) и Саутхамптън (3:3) през април.

През този сезон обаче Арсенал беше безпощаден срещу по-слабите съперници (поне на хартия, съдейки по класирането). Лондончани спечелиха 17 от своите 19 мача срещу отбори от долната половина на таблицата, взимайки 53 точки и допускайки само шест гола в тези срещи. Те постигнаха средно по 2.8 точки на мач срещу тези тимове, което е най-добрият показател в лигата и значително надминава този на втория в тази класация – Манчестър Сити, с 2.3 точки. Символично, титлата бе подпечатана с напрегната, но решителна победа с 1:0 над вече изпадналия Бърнли.

14 - Only Liverpool and Man Utd (20) have won more English top-flight titles than Arsenal (14), while no side has won it in more different decades than the Gunners (8). Generations. pic.twitter.com/y1wLzqNS1i — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2026

238 – Дни на върха в класирането

През последните четири сезона Арсенал често е бил начело в класирането. Проблемът беше да остане там, когато сезонът приключи. В края на кампанията в неделя, „артилеристите“ ще са прекарали 238 дни на върха – с 204 повече от Ливърпул и с цели 229 повече от Сити. За разлика от предишните сезони, този път те успяха да материализират предимството си.

Това невинаги е било така. През 2022-23 г. Арсенал прекара 232 дни начело, с 206 повече от крайния победител Манчестър Сити (42), но не успя да стигне до финала. Това все още е рекорд за най-много дни, прекарани на върха от отбор, който не е успял да спечели титлата.

Всъщност, от началото на сезон 2022-23 г. до края на настоящата кампания, Арсенал ще е прекарал общо 562 дни на върха на Премиър лийг, с 207 повече от всеки друг клуб. Досега обаче това не им носеше никаква награда.

14 – Голове на Виктор Гьокереш в лигата

Както показват цифрите, титлата на Арсенал се гради по-скоро на доминация в защита, отколкото на зрелищен и резултатен атакуващ футбол. Въпреки това, лятното попълнение Виктор Гьокереш се радва на продуктивен дебютен сезон, отбелязвайки 21 гола във всички турнири и 14 във Премиър лийг.

Той е първият играч, вкарал 20 или повече гола във всички състезания в първия си сезон за Арсенал след Алексис Санчес (25 през 2014-15 г.). Преди това, в ерата на Висшата лига, само Тиери Анри бе постигал това (26 през 1999-00 г.).

И все пак, 14 гола в лигата са необичайно скромен актив за голмайстор на шампионски отбор. Само двама шампиони на Премиър лийг са имали топ реализатор с по-малко попадения: Франк Лампард вкара 13 за Челси през 2004-05 г., а Илкай Гюндоган отбеляза 13 за Манчестър Сити през 2020-21 г.

С един оставащ мач, Гьокереш се изравнява с Ерик Кантона, който вкара 14 гола при триумфа на Манчестър Юнайтед през сезон 1995-96 г.

22 - Arsenal have won their first league title in 22 years, ending their longest wait for the trophy since their first triumph in 1931. Champions. pic.twitter.com/nV1uaqUJ6N — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2026

8 – Победи на Арсенал с 1:0

Изглеждаше напълно логично, че последният мач на Арсенал преди математическото осигуряване на титлата завърши с победа 1:0. През този сезон те спечелиха с този резултат осем пъти в първенството – най-високият им брой от сезон 1998-99 г., когато записаха девет такива победи.

След загубата от Манчестър Сити в 33-ия кръг, Арсенал отговори с четири поредни победи. Три от тях дойдоха с резултат 1:0, без допуснат гол. Тяхната устойчивост в защита определи сезона, но беше особено важна във финалния спринт.

2 – Мача, в които Арсенал е бил надигран физически

Физическата мощ винаги е била централна част от визията на Артета за Арсенал. Селекцията на клуба под негово ръководство последователно дава приоритет на ръст, атлетизъм и физика, наред с техническите качества. Това се отразява не само в доминацията на Арсенал при статични положения, но и в показателите им за пробягано разстояние.

Забележително е, че Арсенал е пробягал повече дистанция от своите опоненти в 35 от 37-те си мача в лигата този сезон – повече от всеки друг отбор в дивизията. На второ място е Лийдс Юнайтед, който е постигнал това 32 пъти.

Обикновено високите стойности на пробягано разстояние се свързват с отбори, които прекарват дълги периоди без притежание на топката. Тук обаче случаят не е такъв, тъй като Арсенал има средно 56.1% владеене на топката – четвъртият най-висок показател във Висшата лига. Когато мачовете са ставали трудни, те са разчитали на атлетизма и работоспособността на фигури като Деклан Райс, за да си осигурят победата в оспорвани двубои.

1 - Arsenal in the league under Mikel Arteta:



2019/20 : 8th

2020/21 : 8th

2021/22 : 5th

2022/23 : 2nd

2023/24 : 2nd

2024/25 : 2nd

2025/26 : 🏆



Process. pic.twitter.com/xcVggsdke2 — OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2026

44 години, 54 дни – Възрастта на Микел Артета

Накрая, няколко думи и за човека, който направи всичко това възможно. Трансформацията на Арсенал под ръководството на Артета беше постепенна, изискваща и в крайна сметка – изключително впечатляваща. Сравнението между отбора, който Микел Артета наследи, и състава, победил Бърнли, ясно подчертава колко мащабна е била неговата реконструкция в клуба.

На възраст от 44 години и 54 дни, Артета се превръща във втория най-млад мениджър, печелил Премиър лийг. Единствено Жозе Моуриньо е бил по-млад, когато извежда Челси до титлата през сезон 2004-05 (на 42 години и 94 дни) и отново през 2005-06 (на 43 години и 94 дни).

С предстоящото напускане на Пеп Гуардиола от Манчестър Сити в края на сезона, Артета ще стане най-дългогодишният активен мениджър в Премиър лийг. Въпреки че вече е прекарал повече от шест години в Арсенал, лесно е да се забрави колко млад е все още той. Този факт може да бъде притеснителен за съперниците – колко още успешни кампании има испанецът пред себе си?

Снимки: Gettyimages