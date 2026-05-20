Премиерът Стармър поздрави любимия си Арсенал

  • 20 май 2026 | 11:23
  • 204
  • 0
Премиерът на Великобритания Киър Стармър поздрави Арсенал за спечелената шампионска титла от клуба, като самият той е привърженик на отбора от северен Лондон.

"Бяха дълги 22 години за Арсенал. Но накрая се върнахме там, където ни е мястото - шампиони!", написа Стармър в социалната мрежа X.

Арсенал е недосегаем с 82 точки в класирането, а преследвачът Манчестър Сити остана със 78 след равенството с Борнемут кръг преди края на Висшата лига. Това е първа титла на лондонския клуб от 2004 година насам, когато "артилеристите" завършиха целия сезон без загуба. Отборът стана шампион на Англия за 14-ти път, като по този показател отстъпва само на Манчестър Юнайтед и Ливърпул, които имат по 20 отличия.

Мениджър на Арсенал от 2019 година е испанецът Микел Артета, като под негово ръководство отборът бе спечелил Купата на Англия (2020) и два пъти Суперкупата на страната (2020, 2023).

На 30 май Арсенал ще играе финал в Шампионската лига срещу защитаващия трофея си Пари Сен Жермен, като никога в историята си не е печелил престижното отличие, припомня БТА.

