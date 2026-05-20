Букайо Сака отговори на досегашните подигравки

Английският национал Букайо Сака отвърна на удара на критиците на Арсенал, като каза, че "те вече не ни се смеят", докато клубът празнуваше първата си титла в Премиър лийг от 22 години, предаде ДПА.

Играчи и персонал на Арсенал се събраха в тренировъчната си база в Колни, за да гледат как съперникът Манчестър Сити завършват наравно 1:1 с Борнемут, гарантирайки на "артилеристите" първата им титла от 2004 насам и общо 14-тата. Равенството на Сити на стадион "Виталити" във вторник предизвика бурна радост на тренировъчната база на Арсенал, както и пред стадион „Емиратс“, където хиляди привърженици се събраха, за да отбележат успеха на клуба, като запалиха фойерверки и факли.

Йън Райт, който отбеляза 185 гола за Арсенал и спечели титлата през 1998, беше обсаден от фенове, докато се присъединяваше към купона пред стадиона на клуба. Арсенал, бе подгласник в лигата през предходните три сезона, но беше близо до поредна нулева година след загубата си от Манчестър Сити с 1:2 на 19 април.

"Запали това", казва Сака във видео, публикувано от защитника Юриен Тимбер в неговия Инстаграм акаунт. "Нека ти кажа нещо. Двадесет и две години години. Имаше смях, имаше шеги, вече не се смеят. Вижте, ще блести, ще блести ярко", казва той.

В Инстаграм история, този път в канала на Сака, Майлс Люис-Скели държи бутилка шампанско. "Нарекоха ни “”bottlers”, каза Луис-Скели, който както и Сака, е завършил академията "Хейл Енд" на клуба. "И сега ние държим бутилката."

🗣️ "They called us bottlers! Now we're holding a bottle!" 🍾

Някои от играчите дори пренесоха празненството си на "Емиратс", като Еберечи Езе публикува снимка пред стадиона заедно с Деклан Райс, Тимбър и Сака в ранните часове на сряда сутринта.

Трите слайда на Езе в Инстаграм също включваха снимка единствено на бутилка с марката на Арсенал в друга закачка към критиците на клуба.

Отборът на Артета ще получи трофея след последния си мач за сезона в Кристъл Палас в неделя. Тимът все още може да направи исторически дубъл, преследвайки първата си титла от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в Будапеща на 30 май.

