Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Букайо Сака отговори на досегашните подигравки

Букайо Сака отговори на досегашните подигравки

  • 20 май 2026 | 13:07
  • 198
  • 0
Букайо Сака отговори на досегашните подигравки

Английският национал Букайо Сака отвърна на удара на критиците на Арсенал, като каза, че "те вече не ни се смеят", докато клубът празнуваше първата си титла в Премиър лийг от 22 години, предаде ДПА.

Играчи и персонал на Арсенал се събраха в тренировъчната си база в Колни, за да гледат как съперникът Манчестър Сити завършват наравно 1:1 с Борнемут, гарантирайки на "артилеристите" първата им титла от 2004 насам и общо 14-тата. Равенството на Сити на стадион "Виталити" във вторник предизвика бурна радост на тренировъчната база на Арсенал, както и пред стадион „Емиратс“, където хиляди привърженици се събраха, за да отбележат успеха на клуба, като запалиха фойерверки и факли.

Йън Райт, който отбеляза 185 гола за Арсенал и спечели титлата през 1998, беше обсаден от фенове, докато се присъединяваше към купона пред стадиона на клуба. Арсенал, бе подгласник в лигата през предходните три сезона, но беше близо до поредна нулева година след загубата си от Манчестър Сити с 1:2 на 19 април.

"Запали това", казва Сака във видео, публикувано от защитника Юриен Тимбер в неговия Инстаграм акаунт. "Нека ти кажа нещо. Двадесет и две години години. Имаше смях, имаше шеги, вече не се смеят. Вижте, ще блести, ще блести ярко", казва той.

В Инстаграм история, този път в канала на Сака, Майлс Люис-Скели държи бутилка шампанско. "Нарекоха ни “”bottlers”, каза Луис-Скели, който както и Сака, е завършил академията "Хейл Енд" на клуба. "И сега ние държим бутилката."

Някои от играчите дори пренесоха празненството си на "Емиратс", като Еберечи Езе публикува снимка пред стадиона заедно с Деклан Райс, Тимбър и Сака в ранните часове на сряда сутринта.

Трите слайда на Езе в Инстаграм също включваха снимка единствено на бутилка с марката на Арсенал в друга закачка към критиците на клуба.

Отборът на Артета ще получи трофея след последния си мач за сезона в Кристъл Палас в неделя. Тимът все още може да направи исторически дубъл, преследвайки първата си титла от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в Будапеща на 30 май.

Венгер поздрави Арсенал с чаша червено вино в ръка
Венгер поздрави Арсенал с чаша червено вино в ръка
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Абе, къде е Артета?

Абе, къде е Артета?

  • 20 май 2026 | 11:02
  • 1626
  • 1
Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

Тийнейджър от Арсенал влезе в историята с шампионската си титла

  • 20 май 2026 | 10:57
  • 2774
  • 0
Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

Холанд се зарече Манчестър Сити да е шампион през следващия сезон

  • 20 май 2026 | 10:47
  • 1409
  • 0
Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

Оцеляването е по-важно от трофей, смята Де Дзерби

  • 20 май 2026 | 10:26
  • 2093
  • 0
Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

Хиляди запалянковци на Арсенал "запалиха" Лондон

  • 20 май 2026 | 10:16
  • 2645
  • 3
Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

Футболистите на Арсенал не спаха цяла нощ

  • 20 май 2026 | 09:59
  • 2240
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

  • 20 май 2026 | 07:00
  • 19741
  • 170
Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

Време е да бъде определен новият крал на Лига Европа

  • 20 май 2026 | 07:25
  • 10397
  • 3
10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

10-те числа, които определиха шампионската титла на Арсенал

  • 20 май 2026 | 00:55
  • 15658
  • 14
Лудогорец се насочва към испански специалист

Лудогорец се насочва към испански специалист

  • 20 май 2026 | 08:06
  • 21570
  • 40
Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

  • 20 май 2026 | 09:46
  • 5337
  • 44
Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

Ето как в Арсенал дочакаха звездния миг

  • 20 май 2026 | 09:35
  • 7922
  • 18