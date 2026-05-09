И вторият плейоф в Чемпиъншип завърши без голове, Мидълзбро пропусна да разгроми Саутхамптън за едно полувреме

Мидълзбро пропусна куп положения през първото полувреме на първия полуфинален сблъсък със Саутхамптън от плейофите в Чемпъншип и в крайна сметка двата отбора завършиха 0:0 ма "Ривърсайд". Всичко ще се реши на "Сейнт Мерис" след три дни.

Домакините имаха пълно превъзходство през първата част, като отправиха цели 17 удара, четири от които точни. Те обаче пропуснаха много добри възможности. В 31-рата минута Конуей засече на далечната греда след подаване на Уитакър, но Брий някак успя да избие топката. В 35-ата Конуей отново нямаше късмет и ударът му срещна гредата. Шотландецът пропусна още една добра възможност с удар отблизо. Перец изби. Стражът на гостите се намеси добре и след изстрел на Таргет. "Светците" не нанесоха нито един точен удар преди почивката.

През второто полувреме Саутхамптън до голяма степен изравни играта. Гостите дори имаха по-добрите възможност. Удар с глава на Харууд-Белис обаче срещна гредата, а Едози стреля встрани отблизо.

Срещата беше оцветена от „шпионски скандал“ в часовете преди мача, след като излезе информация, че човек от щаба на „светците“ е шпионирал тактическа тренировка на домакините. Английската футболна лига (EFL) започна разследване по случая.

Така и двата първи полуфинални плейофа в Чемпъншип завършиха при нулеви равенства, след като снощи Хъл и Милуол завършиха при същия резултат. Реваншите в двете двойки са съответно на 11-и и 12 май.

Снимки: Gettyimages