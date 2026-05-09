Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мидълзбро
  3. И вторият плейоф в Чемпиъншип завърши без голове, Мидълзбро пропусна да разгроми Саутхамптън за едно полувреме

И вторият плейоф в Чемпиъншип завърши без голове, Мидълзбро пропусна да разгроми Саутхамптън за едно полувреме

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 394
  • 0
И вторият плейоф в Чемпиъншип завърши без голове, Мидълзбро пропусна да разгроми Саутхамптън за едно полувреме

Мидълзбро пропусна куп положения през първото полувреме на първия полуфинален сблъсък със Саутхамптън от плейофите в Чемпъншип и в крайна сметка двата отбора завършиха 0:0 ма "Ривърсайд". Всичко ще се реши на "Сейнт Мерис" след три дни.

Домакините имаха пълно превъзходство през първата част, като отправиха цели 17 удара, четири от които точни. Те обаче пропуснаха много добри възможности. В 31-рата минута Конуей засече на далечната греда след подаване на Уитакър, но Брий някак успя да избие топката. В 35-ата Конуей отново нямаше късмет и ударът му срещна гредата. Шотландецът пропусна още една добра възможност с удар отблизо. Перец изби. Стражът на гостите се намеси добре и след изстрел на Таргет. "Светците" не нанесоха нито един точен удар преди почивката.

През второто полувреме Саутхамптън до голяма степен изравни играта. Гостите дори имаха по-добрите възможност. Удар с глава на Харууд-Белис обаче срещна гредата, а Едози стреля встрани отблизо.

Срещата беше оцветена от „шпионски скандал“ в часовете преди мача, след като излезе информация, че човек от щаба на „светците“ е шпионирал тактическа тренировка на домакините. Английската футболна лига (EFL) започна разследване по случая.

Така и двата първи полуфинални плейофа в Чемпъншип завършиха при нулеви равенства, след като снощи Хъл и Милуол завършиха при същия резултат. Реваншите в двете двойки са съответно на 11-и и 12 май.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

Федерацията на Кюрасао не иска да върне Адвокаат начело на отбора за Световното

  • 9 май 2026 | 13:04
  • 1483
  • 0
Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

Ще има отделни церемонии по откриването на Световното първенство в Мексико, Канада и САЩ

  • 9 май 2026 | 13:00
  • 930
  • 1
Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

Луис Суарес е отворен към завръщане в националния тим на Уругвай за Световното

  • 9 май 2026 | 09:59
  • 3360
  • 3
Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

Ювентус не трябва да бърка срещу Лече

  • 9 май 2026 | 09:21
  • 1723
  • 2
Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

Лацио и Интер в генерална репетиция за финала на Купата

  • 9 май 2026 | 09:12
  • 1030
  • 1
Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

Нараненият Байерн се завръща на честотите на Бундеслигата

  • 9 май 2026 | 09:05
  • 1204
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

Монтана пропиля два гола аванс срещу Локо (Сф) и е все по-близо до Втора лига

  • 9 май 2026 | 15:38
  • 13482
  • 46
Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

Черно море 1:0 Ботев (Пд), домакините откриха след дузпа с ВАР

  • 9 май 2026 | 17:05
  • 6222
  • 9
Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

Левски търси първа победа от петия път над Лудогорец в шампионско шоу на “Герена”

  • 9 май 2026 | 07:17
  • 23157
  • 226
Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

Ливърпул не успя да се справи с разколебания Челси, освирквания от "Анфийлд" към Слот

  • 9 май 2026 | 16:26
  • 11831
  • 28
Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

Съндърланд 0:0 Ман Юнайтед

  • 9 май 2026 | 16:59
  • 2491
  • 11
Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

Левски показа "шедьовър за историята", посветен на шампионската титла

  • 9 май 2026 | 11:17
  • 13901
  • 38