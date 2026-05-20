Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

  • 20 май 2026 | 09:46
Легендата на българския футбол Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да надъха всички, които обичат ЦСКА. Днес в 19:00 часа "червените" излизат срещи Локомотив (Пловдив) във финала за Купата на България.

Шест години по-късно: Локо (Пловдив) и ЦСКА отново един срещу друг в битка за Купата на България

"Армейци,

На 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА.

Финалите не се играят - финалите се печелят с характер, с вяра и с онази червена сила, която поколения армейци носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава. Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си.

Бъдете гласът, който не спира.

Бъдете силата, която се усеща. Бъдете 12-ия играч. Защото има мачове… и има финали, които остават завинаги", написа Стоичков.

