Стоичков: Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов

Легендата на българския футбол Христо Стоичков използва социалните мрежи, за да надъха всички, които обичат ЦСКА. Днес в 19:00 часа "червените" излизат срещи Локомотив (Пловдив) във финала за Купата на България.

"Армейци,



На 20 май не излизат просто 11 играчи на терена. Излиза история. Излиза чест. Излиза сърцето на ЦСКА.



Финалите не се играят - финалите се печелят с характер, с вяра и с онази червена сила, която поколения армейци носят в себе си. Няма значение колко тежък е пътят, когато зад отбора стои една трибуна, един народ и една любов, която никога не предава. Нека на 20 май всеки пас, всяко единоборство и всяка секунда бъдат за емблемата, за историята и за всички, които живеят с ЦСКА в сърцето си.



Бъдете гласът, който не спира.



Бъдете силата, която се усеща. Бъдете 12-ия играч. Защото има мачове… и има финали, които остават завинаги", написа Стоичков.