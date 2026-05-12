Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

От английския футболен клуб Саутхамптън поискаха повече време, за да проведат вътрешно разследване след получените обвинения в шпионаж срещу съперника си в плейофите за промоция във Висшата лига Мидълзбро. На двата тима предстои реванш на стадион „Сейнт Мери“ довечера след равенството 0:0 в събота, а победителят ще се изправи срещу Хъл Сити на „Уембли“ във финала за място в елита.

В петък Английската футболна лига (EFL) започна разследване срещу Саутхамптън заради предполагаемо заснемане на тренировка на Мидълзбро преди първия двубой. Обикновено южняците биха имали 14 дни, за да отговорят на обвиненията, но от EFL искат изслушването пред независима дисциплинарна комисия да се състои възможно най-скоро.

Изпълнителният директор на „светците“ Фил Парсънс заяви, че клубът сътрудничи на разследването, като същевременно провежда вътрешна проверка, за да се установи, че всички факти и целият контекст са правилно изяснени.

„С оглед на натовареността на графика и краткото време между мачовете, помолихме за повече време, за да завършим процеса по възможно най-отговорен начин. Разбираме дискусията и спекулациите, които последваха през изминалите дни, но също така вярваме, че е важно целият контекст да се изясни преди да се правят заключения“, каза Парсънс.

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екърт отказа да отговаря на въпроси по темата и напусна пресконференцията си след първия мач, когато репортерите настояваха да им бъде дадена информация.