Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Саутхамптън
  3. Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

  • 12 май 2026 | 18:15
  • 509
  • 0
Саутхамптън поиска повече време, за да отговори на обвиненията в шпионаж

От английския футболен клуб Саутхамптън поискаха повече време, за да проведат вътрешно разследване след получените обвинения в шпионаж срещу съперника си в плейофите за промоция във Висшата лига Мидълзбро. На двата тима предстои реванш на стадион „Сейнт Мери“ довечера след равенството 0:0 в събота, а победителят ще се изправи срещу Хъл Сити на „Уембли“ във финала за място в елита.

В петък Английската футболна лига (EFL) започна разследване срещу Саутхамптън заради предполагаемо заснемане на тренировка на Мидълзбро преди първия двубой. Обикновено южняците биха имали 14 дни, за да отговорят на обвиненията, но от EFL искат изслушването пред независима дисциплинарна комисия да се състои възможно най-скоро.

Изпълнителният директор на „светците“ Фил Парсънс заяви, че клубът сътрудничи на разследването, като същевременно провежда вътрешна проверка, за да се установи, че всички факти и целият контекст са правилно изяснени.

„С оглед на натовареността на графика и краткото време между мачовете, помолихме за повече време, за да завършим процеса по възможно най-отговорен начин. Разбираме дискусията и спекулациите, които последваха през изминалите дни, но също така вярваме, че е важно целият контекст да се изясни преди да се правят заключения“, каза Парсънс.

Мениджърът на Саутхамптън Тонда Екърт отказа да отговаря на въпроси по темата и напусна пресконференцията си след първия мач, когато репортерите настояваха да им бъде дадена информация.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Греъм Потър обяви още сега списъка си от 26 играчи за Световното, Барджи и Кулушевски са аут

Греъм Потър обяви още сега списъка си от 26 играчи за Световното, Барджи и Кулушевски са аут

  • 12 май 2026 | 18:59
  • 596
  • 0
Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми

Луис Енрике: За първи път, откакто съм в ПСЖ, един отбор ни създаде толкова проблеми

  • 12 май 2026 | 18:35
  • 2368
  • 0
Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

Организираните фенове на Атлетико скочиха на избора на съдия за финала на ШЛ

  • 12 май 2026 | 18:28
  • 1537
  • 1
Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

Перес свика извънредна пресконференция на фона на информацията, че Моуриньо води финални преговори с Реал

  • 12 май 2026 | 17:43
  • 6099
  • 6
Килиан Мбапе вкарва всички голове и поема цялата тежест на света

Килиан Мбапе вкарва всички голове и поема цялата тежест на света

  • 12 май 2026 | 17:38
  • 2651
  • 12
Сурови наказания за Славия (Прага) след нахлуването на феновете в края на дербито със Спарта

Сурови наказания за Славия (Прага) след нахлуването на феновете в края на дербито със Спарта

  • 12 май 2026 | 16:57
  • 1104
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 2:0 Локомотив (Пловдив), Дончев удвои

Черно море 2:0 Локомотив (Пловдив), Дончев удвои

  • 12 май 2026 | 18:51
  • 7166
  • 24
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 40989
  • 369
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 14617
  • 5
11-те на Ботев и Арда

11-те на Ботев и Арда

  • 12 май 2026 | 19:22
  • 132
  • 0
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 2025
  • 2
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 30830
  • 49