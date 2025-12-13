Железничар с Джаспър се завърна към победите

Железничар (Панчево) се завърна на победния път в сръбската Супер лига, след като се наложи с минималното 1:0 в домакинството си на Нови Белград. Сред титулярите за домакините отново бе Силвестър Джаспър, докато другият българин Христо Иванов и този път остана неизползвана резерва.

Дарио Гъргич бе авторът на победното попадение в мача, а голът му бе истински шедьовър. Той пое топката и с удар от близо 30 метра я заби неспасяемо във вратата.

С този успех Железничар събра актив от 31 точки и остава плътно зад лидерите в класирането на 4-тата позиция. Нови Белград е 13-ти с 19 точки. Водач е Партизан с 46 точки.