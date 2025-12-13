Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Железничар (Панчево)
  3. Железничар с Джаспър се завърна към победите

Железничар с Джаспър се завърна към победите

  • 13 дек 2025 | 22:25
  • 261
  • 0
Железничар с Джаспър се завърна към победите

Железничар (Панчево) се завърна на победния път в сръбската Супер лига, след като се наложи с минималното 1:0 в домакинството си на Нови Белград. Сред титулярите за домакините отново бе Силвестър Джаспър, докато другият българин Христо Иванов и този път остана неизползвана резерва.

Дарио Гъргич бе авторът на победното попадение в мача, а голът му бе истински шедьовър. Той пое топката и с удар от близо 30 метра я заби неспасяемо във вратата.

С този успех Железничар събра актив от 31 точки и остава плътно зад лидерите в класирането на 4-тата позиция. Нови Белград е 13-ти с 19 точки. Водач е Партизан с 46 точки.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

Хофенхайм продължи добрата си серия като домакин

  • 13 дек 2025 | 19:35
  • 743
  • 0
Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

Санкт Паули надделя над Хайденхайм с човек по-малко

  • 13 дек 2025 | 19:26
  • 1074
  • 0
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 13155
  • 108
Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

Грешка на вратар на Барселона зарадва Майорка в труден момент

  • 13 дек 2025 | 19:21
  • 2099
  • 0
Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

Красив гол на японец отново доближи Айнтрахт до топ 4

  • 13 дек 2025 | 19:10
  • 833
  • 0
Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

Петко Христов получи специален плакет и влезе като резерва при загуба на Специя

  • 13 дек 2025 | 19:04
  • 994
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

ЦСКА на 1/4-финал за Купата след фамозен шут на Жордао и куриозен автогол

  • 13 дек 2025 | 19:51
  • 72458
  • 475
Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

Официално: ЦСКА започна със зимните трансфери

  • 13 дек 2025 | 20:32
  • 19643
  • 77
Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

Ботев (Пловдив) премина с лекота през Варна

  • 13 дек 2025 | 16:52
  • 42910
  • 24
Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

Рафиня изстреля Барселона на седем точки пред Реал Мадрид

  • 13 дек 2025 | 21:25
  • 13155
  • 108
Арсенал 0:0 Уулвърхамптън, безплоден натиск на "топчиите"

Арсенал 0:0 Уулвърхамптън, безплоден натиск на "топчиите"

  • 13 дек 2025 | 22:00
  • 3622
  • 5
Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

Екитике поведе Ливърпул към успех, Салах се завърна

  • 13 дек 2025 | 18:59
  • 21857
  • 18