Силвестър Джаспър и Железничар се класираха за Европа

Българският футболист Силвестър Джаспър игра за клубния си Железничар Панчево при равенството 1:1 срещу Радник Сурдулица, което гарантира математически четвъртото място на тима в сръбската Супер Лига, а спечелената точка извоюва историческо място в европейските клубни турнири. През следващата кампания момчетата от автономната област Войводина в западната ни съседка ще се включат в предварителните кръгове на третия по сила турнир на Стария континент - Лига на конференциите.

Мачът в Панчево започна по шокиращ начин за “дизелджиите”, които останаха с човек по-малко още във втората минута. Неманя Видоевич беше изгонен с директен червен картон, след като първоначално съдията му показа жълт, но промени решението си след намеса от ВАР стаята. От последвалия свободен удар Радник нанесе втори удар, отбелязвайки гол чрез Борко Дуронич. Така само след четири минути игра феновете на Железничар бяха в пълно недоумение.

Въпреки кошмарния старт, събитията на терена започнаха да се променят преди почивката. Тогава Мартин Новакович от състава на гостите беше изгонен за втори жълт картон, което възстанови численото равенство. Това даде допълнителен импулс и увереност на домакините за втората част. Тогава футболистите на Железничар продължиха да атакуват и в крайна сметка стигнаха до мечтания исторически гол, който ще бъде повод за празненства до късно през нощта. В 78-ата минута Янко Йевремович се възползва от пас на Алекса Кулянин и разтърси мрежата на Радник, оформяйки крайния резултат. Този гол се оказа безценен, тъй като донесе точката, необходима на Железничар да капарира европейските визи.

След края на двубоя успехът бе отпразнуван подобаващо, а всички замесени на терена си направиха специални снимки, облечени с фланелки с логото на Лигата на конференциите.

