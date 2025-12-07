Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Напредак (Крушевац)
Джаспър пропусна дузпа и Железничар загуби като гост

  • 7 дек 2025 | 21:25
  • 315
  • 0
Железничар (Панчево) загуби с 1:2 гостуването си на Напредак от 18-ия кръг на сръбската Суперлига. Вина за това поражение имаше и българинът Силвестър Джаспър, който пропусна дузпа за своя тим. Въпреки това той изигра пълни 90 минути, докато Христо Иванов въобще не бе в групата за мача.

Напредак поведе с гол на Марко Сарич в 32-рата минута.

След това Железничар получи дузпа в края на първото полувреме за нарушение на вратаря срещу Силвестър Джаспър. Потърпевшият сам се нае да изпълни наказателния удар, но не успя да отбележи от бялата точка, след като доста нескопосано стреля покрай вратата.

В 66-ата минута домакините удвоиха преднината си, благодарение на точен изстрел на Андрия Майдевац.

Жезеничар се добра само до почетен гол в 72-рата минута, след като получи втора дузпа, реализирана от Дарио Гъргич.

Срещата ще се запомни и с многото жълти картони, като домакините бяха декорирани 7 пъти, докато гостите - 5.

Тази загуба остави Железничар на 5-ото място в класирането с 28 точки. Напредак пък се намира на дъното на 16-ата позиция с 12 точки.

