Христо Иванов вече не е част от Железничар

Бившият футболист на Локомотив Пловдив Христо Иванов прекрати договора си със сръбския Железничар.

От ръководството на клуба са стартирали кампания по редуциране на бюджета, като целта е клубът да се раздели с тримата играчи с най-високи заплати. Освен Христо Иванов, в тази група попадат голмайсторът на тима Сава Петров и един от основните защитници Милош Косанович – бивш капитан на белгийския Стандарт (Лиеж).

През настоящия полусезон Иванов започна като титуляр в 12 шампионатни срещи и в още два мача за Купата, като общо записа участие в 15 двубоя във всички турнири, като част от мачовете пропусна заради контузия.

Железничар завърши полусезона на пето място в класирането на сръбския шампионат.