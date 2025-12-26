Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Христо Иванов вече не е част от Железничар

Христо Иванов вече не е част от Железничар

  • 26 дек 2025 | 09:53
  • 766
  • 0

Бившият футболист на Локомотив Пловдив Христо Иванов прекрати договора си със сръбския Железничар.

От ръководството на клуба са стартирали кампания по редуциране на бюджета, като целта е клубът да се раздели с тримата играчи с най-високи заплати. Освен Христо Иванов, в тази група попадат голмайсторът на тима Сава Петров и един от основните защитници Милош Косанович – бивш капитан на белгийския Стандарт (Лиеж).

През настоящия полусезон Иванов започна като титуляр в 12 шампионатни срещи и в още два мача за Купата, като общо записа участие в 15 двубоя във всички турнири, като част от мачовете пропусна заради контузия.

Железничар завърши полусезона на пето място в класирането на сръбския шампионат.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

  • 25 дек 2025 | 16:14
  • 5239
  • 1
Футболистите на ЦСКА изпратиха пожелания на феновете със специален клип

Футболистите на ЦСКА изпратиха пожелания на феновете със специален клип

  • 25 дек 2025 | 15:16
  • 2512
  • 14
Филипов: Ботев оцеля, но не по чудо

Филипов: Ботев оцеля, но не по чудо

  • 25 дек 2025 | 12:20
  • 8045
  • 9
„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 18 години

„Лигата на талантите“ с обзор на полусезона в Елитната група до 18 години

  • 25 дек 2025 | 10:40
  • 2021
  • 0
В Черно море очакват трима контузени да са на линия за първа тренировка

В Черно море очакват трима контузени да са на линия за първа тренировка

  • 25 дек 2025 | 10:17
  • 1965
  • 0
Локо (Пловдив): Много светлина в душите

Локо (Пловдив): Много светлина в душите

  • 25 дек 2025 | 10:06
  • 1544
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

Манчестър Юнайтед приема Нюкасъл в единствения мач на "Боксинг дей"

  • 26 дек 2025 | 08:46
  • 4961
  • 4
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 1840
  • 2
Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

Мони Николов изведе Локомотив (Новосибирск) до финал за Суперкупата

  • 25 дек 2025 | 17:12
  • 40978
  • 0
Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

Защо спряха мачовете в Англия на Коледа и се преместиха на 26-и

  • 26 дек 2025 | 09:25
  • 6557
  • 2
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 7734
  • 2
Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

Реал Мадрид ще си върне бижуто на Серия "А"

  • 26 дек 2025 | 08:21
  • 12865
  • 2