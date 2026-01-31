Джаспър с гол и червен картон при победа на Железничар

Бившият младежки национал Силвестър Джаспър имаше главна роля в мача на своя Железничар (Панчево) срещу Радник (Сурдулица). Той отбеляза победния гол за успеха с 1:0, но след това получи директен червен картон и остави отбора си с човек по-малко в заключителните минути.

В 57-ата минута Джаспър бе близо до гола, но негов изстрел от фаул се отби от напречната греда.

Малко по-късно гол на Железничар бе отменен заради доста спорен фаул срещу вратаря на съперника.

Попадението все пак дойде в 70-ата минута, когато Джаспър порази вратата с далечен удар по земя.

Крилото обаче развали доброто впечатление в 85-ата минута, когато ядосан от извършено срещу него нарушение, реши да изрита съперник, а съдията не се поколеба да му покаже директен червен картон.

В друг мач от кръга Партизан направи нулево реми с Раднички (Ниш), но Янис Карабельов не игра.

Партизан остава лидер в класирането с 47 точки, докато Железничар е на 4-тата позиция с 34 точки.