  • 18 апр 2026 | 22:49
Железничар и Джаспър допуснаха обрат срещу Партизан

Железничар (Панчево) изигра поредния си силен мач в сръбската Супер лига, но допусна обрат и загуби гостуването си на гранда Партизан в Белград. Срещата завърши с успех с 2:1 в полза на "гробарите". Българското крило на гостите Силвестър Джаспър бе титуляр и остана на терена 76 минути преди да бъде заменен.

Железничар пръв взе преднина в мача в 22-рата минута с попадение на Никола Йованович.

Партизан обаче реагира бързо и в 30-ата минута изравни чрез Огнен Угрешич.

Домакините направиха и пълен обрат в 50-ата минута, а героят бе Андрей Костич.

С този успех Партизан събра актив от 64 точки и заема 2-рото място в класирането, но е далеч зад лидера Цървена звезда със 78 точки. Железничар остава на 4-тото място с 51 точки.

Кифисия и Алекс Петков с второ поредно реми в битката за оцеляване

